بشرط جديد.. النصر السعودي يعود لفتح ملف حكيم زياش

لندن- “القدس العربي”:

على الرغم من تعطل صفقة انتقال النجم المغربي حكيم زياش من تشيلسي إلى النصر السعودي، فقد تتجدد آماله في مرافقة الأسطورة كريستيانو رونالدو في هجوم العالمي الموسم المقبل، لكن بشروط واتفاقيات جديدة، بعد الجدل الكبير حول نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها أسد الأطلس تحت إشراف الطاقم الطبي السعودي.

وكان قائد المنتخب المغربي على بعد خطوة واحدة من ارتداء القميص النصراوي الأصفر، حتى أن بعض المصادر كانت تؤكد أن الإدارة السعودية توصلت إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي البلوز بشأن الأمور المادية، لكن فجأة، تجمدت الصفقة حتى إشعار آخر، لما وُصفت بمعاناة اللاعب من مشاكل على مستوى الركبة، ظهرت أثناء خضوعه للكشف الطبي.

وعلى النقيض من التقارير والشائعات التي تتحدث عن انسحاب صندوق الاستثمار السعودي من صفقة زياش، نقل موقع “Goal” العالمي عن الموثوق بن جاكوبس، أن إدارة النصر لم تغلق الباب بشكل نهائي حتى هذه اللحظة، أو كما جاء نصا “الصفقة لم تفشل بعد”، لكن هذا سيتوقف على موافقة النادي اللندني على الشروط الجديدة.

وأفاد نفس المصدر، بأن نادي النصر قام بتقليل شروطه في الصفقة، أو بالأحرى تقدم بعرض آخر مخفّض، بعد اكتشاف مشكلة حكيم في الركبة، لتبقى الكرة في ملعب صاحب الشأن والمسؤولين في “ستامفورد بريدج”، إما بالموافقة على العرض المخفض، وإما بغلق المفاوضات بشكل نهائي، على أن يبدأ النادي السعودي في البحث عن خيار جديد، ونفس الأمر بالنسبة لزياش، الذي يسابق الزمن للهروب من ناديه الإنكليزي.

بعيدا عن صفقة حكيم زياش، نجحت إدارة النصر في غلق صفقة لاعب وسط إنتر مارسيلو بروزوفيتش، وذلك بالرغم من ارتباط اسمه بعملاق الليغا برشلونة، وفي الطريق الإيفواري سيكو فوفونا لاعب وسط لانس الفرنسي، استكمالا للخطة السعودية الطموحة، التي ترتكز على استقطاب مشاهير اللعبة في أوروبا، على طريقة صفقة انتقال كريم بن زيمة ومواطنه الفرنسي نغولو كانتي لنادي الاتحاد، والحارس إدوارد ميندي لأهلي جدة، ومواطنه السنغالي خاليدو كوليبالي للهلال، ومعه منافس الأمس في البريميرليغ روبن نيفيز، فيما تعرف بتوابع صفقة القرن بانتقال رونالدو إلى النصر.

تجدر الإشارة إلى أن النجم المغربي زياش، انتقل إلى صفوف تشيلسي في عام 2020، مقابل انتعاش خزينة ناديه السابق أياكس أمستردام بأكثر من 40 مليون جنيه إسترليني، مع ذلك لم يعبر عن نفسه بالصورة التي كان عليها مع عملاق الدوري الهولندي، مكتفيا على مدار ثلاثة مواسم بتسجيل 14 هدفا من مشاركته في 107 مباراة في مختلف المسابقات.