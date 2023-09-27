بشرى: الفنانون الصادقون قليلون.. والنساء مظلومات في السينما

“القدس العربي”: كشفت الفنانة بشرى عن رأيها في حال الوسط الفني اليوم، مؤكدةً أن الفنانين الذين لهم صدقية عند الجمهور قليلون.

وقالت: “الفنانين اللي بتتصدق وعندها مصداقية عند الجمهور قليلة، والحمد لله أنا الجمهور مصدّقني ودي حاجة بحسّها منهم، ودي نعمة كبيرة جداً، ومش هنسى تجربة مسلسل الاختيار 2 وفيلم 678، وتجارب ليا حسيت الجمهور صدقني”.

وعن رأيها في الفارق بين المرأة والرجل من حيث الاهتمام والعناية بالنفس، قالت بشرى: “الست لازم تهتم بنفسها وتاخد فيتامينات، ودي كلها مصاريف زيادة على الست لأن الست مصاريفها كتير جداً وتفاصيل لبسها كتير، ولكن الراجل بنطلون وقميص وساعة وجزمة وآخره يسبسب شعره مع شوية جيل، والسيدات مظلومة في السينما، على الرغم من أن السينما قامت على أكتاف السيدات، ومنتجات زمان هي اللي قوّمت السينما”، بحسب مجلة لها.