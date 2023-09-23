بشرى تكشف أحد أسباب انفصالها للمرة الأولى

“القدس العربي” كشفت الفنانة بشرى للمرة الأولى عن أسباب انفصالها عن زوجها الثاني سالم هيكل، بعد زواج استمر 3 سنوات فقط، خاصة أنها تكتمت في بداية الأمر على أسبابه منذ إعلانه في مايو الماضي، وتحدثت عن تفاصيل علاقتها بزوجها السابق الآن واستمرار علاقة الصداقة بينهما وحرصه على تقديم الدعم لها.

وأوضحت بشرى خلال لقاء لها مع الإعلامية إنجي علي في برنامج أسرار النجوم، أن أولادها كانوا الأولوية في حياتها، وكانوا سبباً من الأسباب الكبيرة لانفصالها.

وعلقت بشرى قائلة: “أولادي حاليا الأولوية في حياتي وواخدين وقتي، وفي سن داخلين على مراهقة مبكرة ومحتاجين وجود، “ولادي عايزين ماما لهم لوحدهم، ويمكن ده من أحد الأسباب الكبيرة لانفصالي، لأن وقتي كله إما مسافرة أو في ساعات تصوير كثيرة”.

وحول إمكانية أن تدخل في علاقة عاطفية جديدة بعد انفصالها، أوضحت بشرى أنه لا يستطيع أحد أن يعيش بدون الحب، قائلة: “طبعا الواحد مايقدرش يعيش من غير حب، والحب حلو وجميل وأنا في عز شبابي الحمد لله”، بحسب مجلة ليالينا.