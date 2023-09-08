بشرى تكشف حقيقة عودتها إلى طليقها- (فيديو)

“القدس العربي”: خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل”، الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية “صدى البلد 2″، كشفت الفنانة بشرى حقيقة الأخبار التي تم تداولها عن عودتها الى طليقها سالم هيكل، بعد دعمه لها في العرض الخاص لفيلم “أولاد حريم كريم” بالإسكندرية.

وقالت بشرى: “سالم كان قد دُعي لحضور العرض الخاص لفيلم “أولاد حريم كريم”، لكنه لم يستطع حضوره في القاهرة، إلا أنه لحق بنا في العرض الخاص بالإسكندرية، وهذا طبيعي لأننا صديقان بغض النظر عن الورقة التي تربط الناس ببعضها، فنحن تربطنا أمور أخرى مثل التربية والعلاقات الأسرية والنهايات دائماً أخلاق”، بحسب مجلة لها.