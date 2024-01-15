بشرى سارة للركراكي قبل صدام تنزانيا

لندن- “القدس العربي”:

ذكرت مصادر صحافية، أن الناخب الوطني وليد الركراكي، تلقى أخيرا البشرى السارة في الوقت المثالي، بعد فترة من القلق حول جاهزية وموقف اثنين من الركائز الأساسية من المشاركة في مباريات منتخب أسود أطلس في الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا 2023، التي انطلقت السبت الماضي في دولة كوت ديفوار.

ووفقا لما ذكرته منصة “Win Win”، فإن مدرب رابع كأس العالم 2022، تلقى أكثر من نبأ سعيد، أبرزهم وأكثرهم أهمية هو الاطمئنان على الحالة الصحية والبدنية للمدافع الأيمن نصير مزراوي، الذي كان وما زال يسابق الزمن لاستعادة كامل لياقته البدنية التي كان عليها قبل انتكاسته الأخيرة، والمفاجأة السارة، أنه فاق توقات الطاقم الطبي، بتماثله للشفاء بسرعة لا تُصدق في الوقت الحالي، ما يُرجح سيناريو عودته للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي نهاية الأسبوع الجاري.

وحال سارت الأمور كما يُخطط لها مدافع أياكس أمستردام السابق، فعلى الأرجح قد يكون لائقا بنسبة 100% قبل أن يُسدل الستار على مباريات دور المجموعات، أو على أقل تقدير سيتواجد ضمن القائمة التي ستواجه زامبيا في ختام مباريات المجموعة السادسة للكان، وذلك بعدما كانت أغلب التقارير ترجح عودته مع بداية معارك خروج المغلوب، بناء على تقدير الطاقم الطبي للنادي البافاري، بأن اللاعب بحاجة لستة أسابيع من أجل التعافي من الإصابة.

وأثيرت ضجة على نطاق في وسائل الإعلام الألمانية في فترة ما قبل انضمام مزراوي إلى معسكر المنتخب المغربي، وكانت بهدف الضغط على وليد الركراكي والجامعة المغربية، لإسقاط نصير من القائمة المشاركة في كأس أفريقيا، خوفا من تفاقم الإصابة وتكرار ما حدث بعد المونديال الأخير، حين ابتعد عن المشاركة عدة مباريات للتعافي من الإصابة بجانب الاستشفاء من رحلته الطويلة مع بلاده في الدوحة.

كما تلقى رأس الأفوكادو، مفاجأة أخرى من قبل الطاقم الطبي للمنتخب، بتخلص المدافع رومان غانم سايس، من المشاكل البدنية والإصابة الطفيفة التي تسببت في غيابه عن ودية سيراليون، كإجراء احترازي، في إشارة واضحة إلى أن القائد لا يُعاني من انتكاسة مقلقة، ما يرفع من جرعة التفاؤل لدى عناصر المنتخب المغربي، ليكون الجميع على أتم الاستعداد لتقديم أفضل مستوى في الكان.

الجدير بالذكر، أن المنتخب المغربي سيقص شريط مبارياته في كأس أفريقيا بمواجهة تنزانيا مساء الأربعاء المقبل في افتتاح مباريات المجموعة السادسة، وبعدها سيلتقي بمنتخب جمهورية الكونغو يوم الأحد من الأسبوع المقبل، ثم سيختتم المجموعة بمواجهة تنزانيا يوم الأربعاء من نفس الأسبوع.