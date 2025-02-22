بشرى سارة.. موناكو يقرب أكليوش من الجزائر

لندن- “القدس العربي”:

ربطت مصادر صحافية بين مستقبل ساحر نادي موناكو مغناس أكيلوش وبين انضمامه المنتظر إلى صفوف منتخب الجزائر في المرحلة القادمة، وذلك بعد تقلص فرصه في الحصول على مكان في مشروع مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، والأهم اقترابه من مغادرة قلعة “لويس الثاني”، لتعويض النادي عن خسائره الفادحة المحتملة بداية من الموسم الجديد.

من جانبها، أشارت منصة “عين الرياضية”، إلى أن إدارة نادي الإمارة المستقلة، ستساهم بشكل غير مباشر في إسراع وتيرة المفاوضات بين وسطاء الاتحاد الجزائري وبين الشاب العشريني، من أجل إغلاق ملف انضمامه إلى كتيبة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش قبل الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا المغرب 2025، وذلك لصعوبة الاحتفاظ باللاعب لموسم آخر، في ظل الأزمة المالية التي تنذر بميركاتو صيفي معقد.

ونقل التقرير عن مصادر فرنسية، أن أكليوش /22 عاما/، الذي يبصم على موسم استثنائي مع موناكو، يعيش بالفعل أشهره الأخيرة في الدوري الفرنسي، بعد صدمة الخروج من الملحق المؤهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على يد بنفيكا، بجانب صعوبة الحصول على مقعد فرنسي في النسخة القادمة للكأس ذات الأذنين، الأمر الذي سيتسبب في خسائر تُقدر بالملايين، نظير عدم المشاركة في أعرق كؤوس القارة العجوز، وبناء عليه ستضطر الإدارة لبيع نجم الفريق الأول في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لنفس التقرير، فإن المسؤولين وأصحاب القرار في موناكو، يعقدون آمالا عريضة في الحصول على ما وُصفت بـ “القيمة المالية المعتبرة” من وراء صفقة بيع أكليوش، خاصة بعدما أثبت أنه من القلائل الذين يمتلكون الجودة المطلوبة للمنافسة في أعلى مستوى تنافسي في كرة القدم، وتجلى ذلك في اقتران اسمه بأندية عالمية بوزن باريس سان جيرمان، وثنائي مدينة ميلانو الإيطالية إنتر وميلان، لكن عدم الاتفاق على الأمور المادية للصفقة، حال دون خروجه من “لويس الثاني”.

وفي الختام، لفتت المنصة إلى أن وسطاء رئيس المنظومة الكروية الجزائرية وليد صادي، يترقبون على “أحر من الجمر”، رؤية مغناس أكليوش خارج أسوار موناكو، باعتبارها خطوة عملاقة نحو اقترابه من تمثيل منتخب محاربي الصحراء على المستوى الدولي، حيث سيتخلص من الضغوط التي تمارس عليه من قبل إدارة النادي والمسؤولين في اتحاد الكرة الفرنسي، لعرقلة أي محاولة جزائرية لإقناعه بارتداء قميص الخضر على المستوى الدولي، حتى بعد التصريحات المفاجئة التي أدلى بها ديشامب مؤخرا، حول عدم حاجة المنتخب لخدمات جوهرة منتخب الشباب وزميله في نفس الفئة ريان شرقي مهاجم نادي ليون، المطلوب هو الآخر من قبل بيتكوفيتش.