بشعار “المسرح مقاومة”.. افتتاح الدورة الـ25 لأيام قرطاج في تونس

تونس: انطلقت مساء السبت، الدورة الـ25 لـ”أيام قرطاج” المسرحية، بالمسرح البلدي بالعاصمة تونس، بتحية المقاومة الفلسطينية، رافعة شعار “المسرح مقاومة والفن حياة”، تأكيدا على دعم القضية الفلسطينية والقضايا العادلة عالميا.

افتتح المهرجان بعرض موسيقي قدّمه الفنان الفلسطيني شادي زقطان، بأغنية “يا ذيب”، وعرض مؤثر للأطفال جسّد معاناة أطفال غزة تحت الحصار والدمار، مترافقا مع مشاهد توثق العدوان الإسرائيلي.



وفي كلمة الافتتاح، قال مدير الدورة، منير العرقي، إن “الكلمة مقاومة والبسمة مقاومة والدمعة مقاومة، والحركة والرقصة مقاومة، وأيام قرطاج المسرحية صوت حر في تونس الحرة”.

وأضاف العرقي، أن “هذه الدورة تنتظم في ظرف إنساني عالمي صعب يعاني فيه أشقاؤُنا الفلسطينيون واللبنانيون مختلف أشكال الغطرسة والاضطهاد من قبل الكيان الصهيوني الغاشم”.

وتابع: “اخترنا أن تكون مساندة أيام قرطاج المسرحية مطلقة للقضية الفلسطينية العادلة، وذلك في تناغم مع المساندة الرسمية والشعبية لبلادنا تضامنا مع كل فلسطيني”.

وأردف قائلا: “من أجل ذلك ترفع هذه الدورة شعار الانتصار للقضايا العادلة والحق في الحياة ونشر ثقافة العقول المستنيرة ضدّ الإبادة، وتدعونا إلى المقاومة ثم المقاومة”.



وأشار إلى أنه تم أيضا اختيار أن يكون شعار الندوة الدولية لهذه الدورة من المهرجان “المسرح والإبادة والمقاومة نحو أفق إنسي جديد”.

وأكد العرقي، أنه “تم في هذه الدورة من المهرجان أيضا دعوة مسارح مقاومة من فنزويلا والبرازيل، والانفتاح على آسيا عبر استضافة المسرح الصيني”.

وشدّد على أن “المسرح سلاح وكل من يعمل في المسرح هو محارب من أجل حرية الإنسان، عاش المسرح”.

واختتم بالقول: “المسرح مقاومة أو لا يكون، والفن حياة”.

وتستمر الدورة 25 لمهرجان أيام قرطاج المسرحية، من 23 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتنعقد الدورة تحت شعار “المسرح مقاومة والفن حياة” استحضارا للأحداث الجارية في فلسطين ولبنان ويكون جمهور الفن الرابع، وفق المنظمين، على موعد مع 125 عرضا من 32 بلدا من مختلف القارات.



وتشمل العروض 12 عرضا في المسابقة الرسمية و35 عرضا في الأقسام الموازية، إضافة إلى 13 عرضا في قسم مسرح العالم، وعرضيْن في تعبيرات مسرحية في المهجر و10 عروض موجهة للطفل و4 عروض في مسرح الإدماج، إلى جانب 11 عرضا في مسرح الحُرّية الذي يُخصص لنزلاء السجون.

(الأناضول)