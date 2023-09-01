بطائرات مسيرة من”الورق المقوى”.. أوكرانيا هاجمت الجزء العسكري من مطار في منطقة كورسك الروسية

كييف: هاجمت أوكرانيا الجزء العسكري من مطار في منطقة كورسك الحدودية الروسية قبل بضعة أيام بنوع جديد من الطائرات المسيرة، وفقا لتقارير إعلامية.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية يوم الخميس نقلا عن مصادر في جهاز الاستخبارات الأوكراني أنه تم إطلاق ما مجموعه 16 مسيرة مصنوعة من الورق المقوى ليل السبت الماضي، يقال إنه يصعب على الرادارات المضادة للطائرات رصدها.

ويقال إن خمس طائرات مقاتلة روسية والعديد من أنظمة الدفاع الجوي قد تضررت في كورسك.

ولم يكن من الممكن التحقق من ذلك بشكل مستقل في البداية.

وكانت السلطات الروسية قد أكدت في وقت سابق إطلاق نيران مضادة للطائرات على طائرات مسيرة للعدو، لكنها لم تقدم أي معلومات عن الأضرار التي لحقت بالطائرات وغيرها من المعدات العسكرية. كما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت يوم الاثنين عدم وجود دمار يمكن التعرف عليه بوضوح.

ووفقا لتقرير إعلامي، تلقت كييف طائرات مسيرة خفيفة الوزن مصنوعة من الورق المقوى والأربطة المطاطية من شركة أسترالية في الربيع. وفي الأيام الأخيرة، هاجمت الطائرات المسيرة الأوكرانية مرارا أهدافا في روسيا، حتى على مسافة كبيرة من الحدود.

وتصد أوكرانيا غزوا روسيا واسع النطاق منذ أكثر من 18 شهرا بمساعدة غربية.

(د ب أ)