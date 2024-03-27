بطاركة كنائس القدس المحتلة يدعون إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة

القدس: جدد بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس المحتلة، دعوتهم إلى “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار” في قطاع غزة.

وقال بطاركة ورؤساء الكنائس في رسالتهم بمناسبة عيد الفصح المجيد نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، “ندرك تمامًا المعاناة الشديدة التي تحيط بنا هنا في الأرض المقدسة، وكذلك في أجزاء أخرى كثيرة من العالم. وبالحديث بشكل مباشر عن ظروفنا الخاصة، فإننا نكرر إدانتنا لجميع أعمال العنف في الحرب المدمرة الحالية، وخاصة تلك الموجهة ضد المدنيين الأبرياء، ونكرر دعوتنا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار”.

وأضافوا “نجدد نداءنا من أجل سرعة وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الأسرى؛ وتسهيل عمل الأطباء والطواقم الطبية لرعاية المرضى والجرحى ودون أي عائق، وفتح المفاوضات والعمل الدولي لإنهاء دائرة العنف وتجاوزها”.

وتابعوا “نعتقد أنه بهذه الطريقة فقط يمكن التوصل إلى حل شامل لسلام عادل ودائم” في الأرض المقدسة.

وقال بطاركة ورؤساء الكنائس: “وبينما ننقل رسالة عيد الفصح هذه إلى المسيحيين وغيرهم في جميع أنحاء العالم، فإننا نقدم تحياتنا الخاصة للمؤمنين في غزة الذين حملوا صلبانًا ثقيلة بشكل خاص خلال الأشهر القليلة الماضية. ومن بين هؤلاء أولئك الذين لجأوا إلى كنيستي القديس بورفيريوس والعائلة المقدسة، بالإضافة إلى الموظفين والمتطوعين الشجعان في المستشفى الأهلي الذي تديره الكنيسة الأنجليكانية، إلى جانب المرضى الذين يخدمونهم”.

يذكر أن الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، تحتفل الأحد المقبل بعيد الفصح المجيد.

(وكالات)