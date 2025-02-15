“بطانيات متفجرة”.. كيف استمرت روسيا وإيران في نقل الأسلحة لسوريا قبل سقوط الأسد؟

لندن ـ “القدس العربي”:

كشف تقرير للقسم الروسي في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن عمليات نقل أسلحة سرية عبر سوريا بالتعاون بين إيران وروسيا، قبل الإطاحة بالنظام السابق وهروب رئيسه المخلوع بشار الأسد إلى روسيا أواخر العام الماضي.

وأشار التقرير الذي نشرته “بي بي سي عربي” إلى أن هذه العمليات شملت نقل الأسلحة عبر مطار حميميم العسكري الذي تديره القوات الروسية، بالإضافة إلى استخدام طرق برية لإيصال هذه الشحنات إلى حزب الله في لبنان.

وأوضح التقرير، الذي أعده سيرغي غورياشكو وأنستاشيا لوراريفو، أن مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام روسية أظهرت شحنات قادمة من إيران عبر طائرات تابعة لشركة “قشم فارس إير”، حيث تم تفريغ أكياس كبيرة زُعم أنها مساعدات إنسانية.

مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام روسية أظهرت شحنات قادمة من إيران عبر طائرات تابعة لشركة “قشم فارس إير”، حيث تم تفريغ أكياس كبيرة زُعم أنها مساعدات إنسانية

وذكر أن قناة الدعاية الروسية “آر تي” بثت مقطع فيديو غير عادي، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مدته خمس دقائق. وكان الفيديو يعرض تسجيلاً بدون أي تعليق لأحداث تجري في مطار مدينة اللاذقية الساحلية السورية.

وحملت هذه المنشأة اسم شقيق الأسد الأكبر، الراحل باسل، ومنذ عام 2015 أصبحت القاعدة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية المنتشرة في البلاد.

إلا أن المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى أن هذه الشحنات ربما احتوت على أسلحة، خصوصاً بعد استهداف أحد المستودعات القريبة من قاعدة حميميم العسكرية الروسية بغارة إسرائيلية، أسفرت عن سلسلة من الانفجارات الثانوية.

وفي هذا السياق، كشف لـ “بي بي سي” مصدر مطلع على مجريات الأمور في قاعدة حميميم، رفض الكشف عن اسمه، قائلا إن “الجميع يعلمون أن البطانيات يمكن أن تنفجر أيضا”.

وأضاف المصدر، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران تشحن الأسلحة باستخدام القنوات العسكرية الروسية المسؤولة عن توزيع المساعدات: “ماذا تتوقعون مني أن أقول؟ لقد انفجرت تلك البطانيات بقوة لدرجة أنها كادت تقضي على حميميم بالكامل”.

ونقل التقرير عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط، نيكيتا سماغين، قوله إن “حميميم لم تكن المركز الرئيسي للعبور بالنسبة لإيران إلى لبنان، إذ إنها كانت تعتمد على ممر لوجستي بري تعرض لضربات إسرائيلية متكررة”.

وأضاف أن “معظم الشحنات التي مرت عبر هذا الممر وصلت إلى سوريا ولبنان، ولكن ليس عبر القواعد الروسية”، مشيرا إلى أن هذه القواعد ربما كانت تُستخدم بشكل محدود سابقا، لكنها قد تكتسب أهمية أكبر بعد التغيير في القيادة السورية.

وأكد سماغين أن “إيران فقدت تقريباً كل نفوذها في سوريا بعد سقوط الأسد، إذ خرجت البلاد من دائرة سيطرتها”، مشيرا إلى أنه “من الناحية النظرية، فلا يزال من الممكن أن تمر شحنات قليلة عبر حميميم، لكن إذا سمحت روسيا بذلك، فقد تتراجع فرص توصلها إلى اتفاق مع السلطات السورية الجديدة إلى حد كبير”.

من جهتها، نقل التقرير عن العقيد المتقاعدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي والمتخصصة في شؤون المخابرات الحربية، ساريت زهافي، قولها إن “إسرائيل لاحظت لأول مرة وجود طائرات إيرانية تُستخدم في نقل الأسلحة داخل قاعدة حميميم الجوية في أوائل عام 2023”.

وأضافت زهافي أن “إسرائيل استهدفت مطارات أخرى في سوريا، مثل مطاري دمشق وحلب، ما دفع إيران للبحث عن بدائل”، موضحة أن “هبوط الطائرات الإيرانية في قاعدة حميميم قد يكون جزءا من استراتيجية إيرانية لاستغلال الوجود الروسي كدرع بشري ضد أي هجوم إسرائيلي”.

هبوط الطائرات الإيرانية في قاعدة حميميم قد يكون جزءا من استراتيجية إيرانية لاستغلال الوجود الروسي كدرع بشري ضد أي هجوم إسرائيلي

وأفادت مصادر استخباراتية غربية بأن “معظم الأسلحة الروسية التي عُثر عليها في لبنان وصلت إلى هناك بمعرفة الجيش السوري في عهد الأسد”. وأكد مصدر مخابراتي، تحدث لـ”بي بي سي” شريطة عدم الكشف عن هويته، أن “الأسلحة الروسية التي وصلت إلى حزب الله كانت تمر عبر الجيش السوري، الذي كان يتمتع بعلاقات وثيقة مع الجماعة”.

وكشف تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، استناداً إلى مصادر مجهولة، أن “بعض صواريخ كورنيت التي عُثر عليها في جنوب لبنان صُنعت عام 2020، وكانت جزءا من مخزونات الأسلحة الروسية في سوريا”.

وأضاف التقرير أن “القيادة العسكرية الإسرائيلية كانت تعتقد سابقا أن حزب الله يمتلك مخزونا قديما من الحقبة السوفييتية فقط”، بحسب التقرير.

وأشار نيكيتا سماغين إلى أن “نظام الأسد كان يزود حزب الله السوري بالأسلحة الروسية حتى سقوطه، ثم تُنقل هذه الأسلحة إلى لبنان”.

وأضاف: “لا أعتقد أن روسيا لم تكن على علم بأن هذه الأسلحة تُهرب، فقد يكون ذلك بسبب عجزها عن منعه، أو عدم توافر الإرادة للقيام بذلك”.

وأوضح سماغين أنه “حتى عام 2022، كانت روسيا تحرص على علاقتها مع إسرائيل، ولم تكن تسمح بإمدادات الأسلحة لحزب الله علنا”، مشيرا إلى أن “الوضع تغير بشكل واضح، وأصبح رأي إسرائيل أقل أهمية بالنسبة لموسكو”.

وأشار التقرير إلى أن حزب الله كان حليفا أساسيا لنظام بشار الأسد، وكان يتعاون مع القوات الروسية المنتشرة في سوريا. ومع ذلك، فإن الضربات الإسرائيلية القاسية أدت إلى تقليص قدرة الحزب بشكل كبير.

وفي أعقاب سقوط الأسد، تحرك جيش الاحتلال بسرعة لاستهداف المستودعات العسكرية المتبقية في سوريا، حيث تشير التقارير إلى أن ما يصل إلى 80 بالمئة من الترسانة السورية قد تم تدميره.

ولفت التقرير إلى العداء بين إيران والمعارضة السورية المسلحة التي وصلت بقيادة أحمد الشرع إلى سدة الحكم في دمشق، معتبرا أن السؤال الأهم هو مصير القواعد العسكرية الروسية في البلاد، وكيف ستتمكن إيران من استغلال هذه القواعد في المستقبل.