بطريرك اللاتين في القدس بعد عودته من غزة: الوضع الإنساني هناك “غير مقبول أخلاقيا”

بطريرك اللاتين في القدس بييرباتيستا بيتسابالا يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس ثيوفيلوس الثالث

القدس المحتلة: أكد بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا الثلاثاء، عقب عودته من غزة، أن الوضع الإنساني في القطاع الذي يعاني سكانه من نقص حاد في الغذاء “غير مقبول أخلاقيا”.

وقال بيتسابالا “رأينا رجالا يقفون تحت الشمس لساعات طويلة على أمل الحصول على وجبة بسيطة … هذا غير مقبول أخلاقيا ولا يمكن تبريره”.

وأضاف بطريرك اللاتين أن الكنيسة و”جميع أفراد المجتمع المسيحي لن يتخلوا عنهم أبدا”.

بيتسابالا كان يتحدث في مؤتمر صحافي مع بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس ثيوفيلوس الثالث، في مركز النوتردام بالقدس المحتلة، بعد عودتهما من زيارة أجرياها إلى قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

وذكر بطريرك اللاتين أن “المعونات الإنسانية ليست خيارا، بل ضرورة وجودية؛ إنها الفارق بين الحياة والموت”.

وأضاف “تأخيرها لا يُعدّ مجرد تقاعس، بل بمثابة حكم بالموت على الأبرياء. كل ساعة تمضي بلا طعام أو ماء أو دواء أو مأوى تُخلّف ألمًا عميقًا لا يمكن تجاهله”.

وتابع بطريرك اللاتين: “آن الأوان لوضع حدّ لهذا الجنون، وإنهاء آلة الحرب، وجعل الخير العام للإنسان فوق كل اعتبار”.

من جهته، قال بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس: “نجتمع اليوم وقلوبنا مثقلة بالحزن، لكنها راسخة في الإيمان، عقب زيارتنا الرعوية إلى غزة، تلك الأرض الجريحة التي تنهشها الآلام المتواصلة ويشقّها صراخ شعبها”.

وأردف البطريرك ثيوفيلوس الثالث: “سرنا بين الجرحى والمفجوعين والمُهجَّرين، والمؤمنين الذين لم تنكسر كرامتهم رغم عظيم معاناتهم”.

وخاطب بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس المجتمع الدولي بالقول: “الصمت في وجه المعاناة هو خيانة للضمير”.

(وكالات)