بطريرك الموارنة في لبنان يدعو إلى الدبلوماسية بعد اغتيال نصر الله

بيروت: دعا بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي، وهو أكبر رجل دين مسيحي في البلاد، إلى اتباع الطرق الدبلوماسية لإنهاء الأعمال القتالية الدائرة بين إسرائيل وجماعة “حزب الله” اللبنانية.

وقال، في كلمة خلال قداس: “نسأل الله أن يمنحنا هبة السلام، وأن يضع حداً للحرب بالمفاوضات والطرق الدبلوماسية. فالحرب تدمر المنازل وتهجر أهلها وتقتل. إن كل الأطراف خاسرون ومغلوبون”.

وأضاف البطريرك الراعي أن اغتيال إسرائيل للأمين العام لجماعة “حزب الله” حسن نصر الله في ضربة كبيرة استهدفت المقر المركزي للجماعة في الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة، “جاء… ليفتح جرحاً في قلب اللبنانيين”.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وقال: “المجتمع الدول مطالب بإيقاف دورة الحرب والقتل والدمار عندنا تمهيداً لإحلال السلام العادل الذي يضمن حقوق كل شعوب المنطقة ومكوناتها”.

(رويترز)