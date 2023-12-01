بطريقتهن.. مغربيات يغرسن حب فلسطين لدى أطفالهن 

الرباط: لم تمنع مشاغل الحياة المعقدة والكثيرة، المغربية سارة الحمداوي من حضور الوقفات والمسيرات الداعمة لفلسطين ضد الحرب الإسرائيلية، والتي تنظمها جمعيات غير حكومية في العاصمة الرباط.

وباستمرار ترافق سارة (30 عاما) مهندسة برمجيات، أبناءها الثلاثة، ولدان (8 سنوات وسنة ونصف) وبنت (5 سنوات) إلى الوقفات الاحتجاجية، في عمل يبدو شاقا، لكنها ترى أن ذلك يجعلها “في منتهى السعادة، فهذا أقل شيء يمكن تقديمه لدعم القضية الفلسطينية”.

تعمل سارة بجهد مضاعف في يوم الوقفة الاحتجاجية التي تقرر المشاركة فيها، حيث تبذل قصارى جهدها لإنهاء المهام المنزلية، ليتبقى لها متسع من الوقت لحضور الفعاليات.

توريث القضية الفلسطينية

تشارك سارة وأولادها مرة إلى 3 مرات أسبوعيا، في الوقفات التضامنية مع فلسطين، خاصة وقفتي “المبادرة المغربية للدعم والنصرة” اللتين نظمتا الأربعاء والجمعة الماضيين، أمام مبنى البرلمان، بالإضافة إلى مسيرات أخرى.

وقالت الحمداوي إن “حضور الأطفال لتلك الوقفات يعد ذا رمزية ومعنى”، خاصة أن “قضية فلسطين هي قضيتنا جميعا، بأطفالنا ونسائنا وشيوخنا”.

وأضافت: “حضور الأطفال يرمز إلى توريث القضية، وحضورها عند الأجيال المقبلة”.

وأشارت إلى “أهمية تربية جيل اليوم على عدم التخلي عن قضية فلسطين، كونه هو من سيشهد التحرير بإذن الله”.

كما تحرص الحمداوي على غرس حب فلسطين لدى أبنائها بدفعهم لحضور ورش ومؤتمرات داعمة لفلسطين، تشمل فعاليات مسرحية وتعلم فنون الرسم والقرآن والشعر.

حب فلسطين

من ناحيتها، شددت ربة البيت المغربية آمنة (44 عاما) على ضرورة حضور الأبناء للوقفات والمسيرات التضامنية مع فلسطين “كي يستشعروا أهمية القضية”.

وأوضحت آمنة أن “الأمهات يساندن القضية عبر اصطحاب أبنائهن إلى المظاهرات، حتى يكبر حب فلسطين لديهم، ويفهموا جيدا ما يقع لأطفال غزة”.

وقالت إن “مشاركة الأطفال في الوقفات تساهم في معرفتهم الفرق بين الصديق والعدو، خاصة مع قتل إسرائيل للمدنيين الأبرياء”.

وعقب مشاركتها في الوقفات، ترجع آمنة إلى منزلها بمدينة سلا، حيث يستمر أطفالها في ترديد الشعارات التي سمعوها في الوقفات، ما يجعلها تعتقد بأن “شعورا داخليا بالقضية الفلسطينية لدى الأطفال بدأ ينمو”.

وتعتبر آمنة “إشراك الأطفال في الوقفات والأنشطة التضامنية مع القضية يهدف إلى غرس حب فلسطين في قلوبهم”.

كما “تعزز تلك الأنشطة إحساس أطفال المغرب بنظرائهم في غزة الذين فقدوا المأكل والملبس، وحتى النوم، لأنهم لا ينامون بحكم العدوان الإسرائيلي المتواصل ليل نهار”، وفق آمنة.

وبوتيرة يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

(الأناضول)