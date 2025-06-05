بطلة الملاكمة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف تغيب عن بطولة أيندهوفن

أيندهوفن (هولندا): ستغيب البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف عن كأس آيندهوفن للملاكمة في هولندا بعد أقل من أسبوع من إعلان الاتحاد العالمي للملاكمة عن إلزامية فحص الجنس لجميع الرياضيين.

لم يتم تسجيل اسم خليف، الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس الصيف الماضي وسط تدقيق بشأن أهليتها، في الوقت المحدد للبطولة قبل إغلاق باب التسجيل اليوم الخميس.

صرح ديرك ريندرز، مدير الإعلام في البطولة لوكالة (أسوشيتد برس) للأنباء: “قرار استبعاد إيمان ليس قرارنا. نأسف لذلك”.

كانت خليف تنوي العودة للمنافسات الدولية في البطولة المقامة في فندق آيندهوفن قبل أن يعلن الاتحاد العالمي للملاكمة عن سياسته الجديدة لاختبارات الجنس يوم الجمعة الماضي.

وانتقد يروين ديسلبلوم، عمدة مدينة آيندهوفن، قرار الاتحاد العالمي للملاكمة.

كتب ديسلبلوم في رسالة موجهة للاتحادين الدولي والهولندي للملاكمة “نرحب بجميع الرياضيين في أيندهوفن. استبعاد الرياضيين بناء على (اختبارات تحديد الجنس) المثيرة للجدل لا يتوافق مع ذلك بالتأكيد”.

وأضاف: “نعرب عن استنكارنا لهذا القرار اليوم، وندعو الاتحادين إلى قبول إيمان خليف في النهاية”.

وفازت خليف بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس الصيف الماضي وسط تدقيق دولي بشأن أهليتها وكذلك أهلية التايوانية لين يو تينج، الفائزة بميدالية ذهبية أخرى.

(أ ب)