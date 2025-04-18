بطلة فيلم في مهرجان كان السينمائي استشهدت مع 9 من أقاربها في غزة- (فيديو)

غزة: استشهدت المصورة الفلسطينية فاطمة حسونة جراء غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت فاطمة بطلة فيلم وثائقي من المقرر أن يعرض للمرة الأولى في دورة العام الجاري لمهرجان كان السينمائي الدولي ضمن برنامج موازٍ.

وذكرت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، أن فاطمة وتسعة من أقاربها استشهدوا إثر تعرّض منزلهم بشمال قطاع غزة لغارة، في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء.

ولدى سؤال الجيش الإسرائيلي، قال إن هدف الهجوم كان فرداً بكتيبة محلية لحركة “حماس”.

وقال الجيش إنه اتخذ خطوات لعدم الإضرار بالسكان المدنيين واستخدم أسلحة دقيقة.

لم يعلق الجيش في البداية على ضحايا الهجوم الذي وقع بمدينة غزة.

يذكر أن فاطمة كانت بطلة الفيلم الوثائقي “ضع روحك على يدك وامش”، الذي من المقرر أن يعرض في مايو/ أيار في برنامج جمعية السينما المستقلة للتوزيع بمهرجان كان.

استشهدت مع أسرتها ولم يمض على خطبتها سوى 4 أشهر.. حزن واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد استشهاد الكاتبة والمصورة فاطمة حسونة التي وثّقت جرائم الاحتلال بعدستها pic.twitter.com/egUC3WWI9J — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 16, 2025

أنا إذا مِتُّ.. أريد موتًا مدوّيًا، لا أريد أن أكون خبرًا عاجلًا، ولا رقمًا في قائمة، أريد موتًا يسمع به العالم، وأثرًا يبقى مدى الدهر، وصورًا خالدة لا يطمرها الزمان ولا المكان”. هذا ما كتبته المصوّرة والكاتبة فاطمة حسونة عن لحظة استشهادها التي كانت تنتظرها، وقد واجهت الموت… pic.twitter.com/hjQ9evs8q4 — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) April 17, 2025

(د ب أ)