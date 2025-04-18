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بطلة فيلم في مهرجان كان السينمائي استشهدت مع 9 من أقاربها في غزة- (فيديو)

منذ 45 دقيقة

صورة للمصورة الفلسطينية الشهيدة فاطمة حسونة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي

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غزة: استشهدت المصورة الفلسطينية فاطمة حسونة جراء غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت فاطمة بطلة فيلم وثائقي من المقرر أن يعرض للمرة الأولى في دورة العام الجاري لمهرجان كان السينمائي الدولي ضمن برنامج موازٍ.

وذكرت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، أن فاطمة وتسعة من أقاربها استشهدوا إثر تعرّض منزلهم بشمال قطاع غزة لغارة، في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء.

ولدى سؤال الجيش الإسرائيلي، قال إن هدف الهجوم كان فرداً بكتيبة محلية لحركة “حماس”.

وقال الجيش إنه اتخذ خطوات لعدم الإضرار بالسكان المدنيين واستخدم أسلحة دقيقة.

لم يعلق الجيش في البداية على ضحايا الهجوم الذي وقع بمدينة غزة.

يذكر أن فاطمة كانت بطلة الفيلم الوثائقي “ضع روحك على يدك وامش”، الذي من المقرر أن يعرض في مايو/ أيار في برنامج جمعية السينما المستقلة للتوزيع بمهرجان كان.

(د ب أ)

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