“بطل البرنابيو” يرسل براهيم دياز إلى المجهول

لندن- “القدس العربي”:

من مباراة لأخرى، تتضاعف الشائعات والشكوك حول مستقبل النجم المغربي براهيم دياز مع ريال مدريد، وهذه المرة ربطت تقارير صحافية بين انفجار “ميسي الأتراك” مع الفريق في الأمتار الأخيرة للموسم، وبين التراجع الملموس في حضور أسد أطلس مع اللوس بلانكوس في الأسابيع الماضية، كمؤشر على حسم المفاضلة بينهما من أجل البقاء في المدينة البيضاء “الفالديبيباس” الموسم المقبل.

من جانبها، قالت منصة “أنا الخبر” المغربية في تقرير خاص، إن تألق المراهق التركي أردا غولر مع الميرينغي في الأسابيع القليلة الماضية، من شأنه أن يقرب مشوار دياز من نهايته مع بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، وذلك استنادا إلى إجماع الكثير من المراقبين على أحقية صاحب الـ20 عاما في الحصول على مكان في تشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي الأساسي، تزامنا مع اختفاء تأثير وفاعلية الدولي المغربي للشهر الثاني على التوالي.

ووضع التقرير مقارنة بين بصمة وتأثير من وصفته صحيفة “ماركا” الإسبانية بـ”بطل البيرنابيو” في الأسابيع القليلة الماضية، بالمساهمة في تسجيل أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات، منها هدف وتمريرة حاسمة في ليلة تجاوز سيلتا فيغو بشق الأنفس بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الـ34 للدوري الإسباني، وبين ما وُصفت بـ”حالة الفراغ” التي يعيشها لاعب مانشستر سيتي الأسبق، بالتوقف عن التسجيل أو صناعة الأهداف منذ هدفه في جار المدينة أتلتيكو مدريد في مباراة الديربي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف للكل في مارس/ آذار الماضي.

وخلصت المنصة إلى أن كل الشواهد والمؤشرات تصب في مصلحة الصغير التركي، أو كما جاء نصا: “غولر أصبح الخيار المفضل للمدرب كارلو أنشيلوتي على حساب نجم المنتخب المغربي”، مستشهدة بأبيات الشعر التي عبر بها الميستر كارليتو عن إعجابه الشديد، بالتطور الهائل في مؤهلات وإمكانات حفيد العثمانيين، والتي تؤهله لحجز مكانه في التشكيل الأساسي بين “الغالاكتيكوس” حتى نهاية الموسم، في المقابل يقف دياز في هذه اللحظات عند مفترق حقيقي في مسيرته، كونه بات مهددا أكثر من أي وقت مضى بمغادرة قلعة “البيرنابيو”، إذا أخفق في استعادة بريقه في أقرب وقت.

وتأتي هذه الأنباء، بالتزامن مع الشائعات التي تُشكك في استمرار صاحب الـ25 عاما مع الريال لموسم آخر، نظرا لتذبذب مستواه مع الفريق هذا الموسم، الذي استهله بصورة مبشرة، لدرجة أنه كان الخيار الأول بالنسبة للمدرب الإيطالي أثناء غياب غود بيلينغهام في الظروف القهرية، لكن بعد الانتكاسة التي تسببت في غيابه عدة أسابيع في منتصف الموسم، لم يعود بنفس القوة التي كان عليها في البداية، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام الصحف والمواقع الرياضية لإثارة الجدل حول مستقبله مع الفريق، حتى أن بعض المصادر تدعي أن الإدارة منفتحة على فكرة بيعه بأعلى عائد مادي هذا الصيف، وأخرى تضع اسمه في جمل مفيدة مع ناديه السابق ميلان وبدرجة أقل آرسنال ونيوكاسل يونايتد الإنكليزيين.