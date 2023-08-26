بطولة إسبانيا: بيلينغهام يسجل مجدداً في فوز ريال على سلتا فيغو- (فيديو)

برشلونة: سجل الانكليزي جود بيلينغهام هدفه الرابع منذ قدومه إلى ريال مدريد وقاد فريقه إلى فوز صعب على مضيفه سلتا فيغو 1-صفر، الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء الهدف الرابع لبيلينغهام في ثالث مبارياته في “لا ليغا” منذ وصوله إلى العاصمة مدريد قادماً من بوروسيا دورتموند الالماني برأسية في الدقيقة 81، ليفكك صلابة سلتا فيغو الذي لعب بخمسة مدافعين.

Jude bellingham goal against Celta Vigo. My Midfielder. 🔥🔥 pic.twitter.com/RVUxt3dBPL — Team Bellingham (@Teamjudee) August 25, 2023

وتابع ريال صدارته للدوري بالعلامة الكاملة رافعاً رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات، بانتظار بقية مباريات هذه المرحلة وأبرزها مواجهة برشلونة حامل اللقب مع مضيفه فياريال الأحد.

وعلى ملعب بالايدوس في فيغو، أهدر رودريغو ركلة جزاء للنادي الملكي بعدما تصدى الحارس إيفان فيار لكرة البرازيلي (68)، في حين تلقى ريال ضربة معنوية قوية بخروج مواطن الاخير فينيسيوس جونيور في الشوط الأول حيث بدا أنه يعاني من مشكلة في فخذه، على الرغم من أن التقارير الإسبانية المبكرة أشارت إلى عدم ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.

واستهل الحارس كيبا أريسابالاغا مغامرته مع ريال بين الخشبات الثلاث بعدما انضم إليه على سبيل الإعارة من تشلسي الانكليزي بدلاً من البلجيكي تيبو كورتوا الذي أصيب وسيغيب لفترة طويلة، في حين تابع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال الاعتماد على بيليغهام كلاعب الرقم 10 حيث أثبت نجاعته التهديفية.

قال أريسابالاغا مع نهاية المباراة “لقد كانت مباراة كان علينا أن نبرهن أننا ننضج فيها، كنا بحاجة إلى الصبر وأنا سعيد بالنقاط”.

وتابع “اكتسب الثقة شيئا فشيئا، وبدأت اتفاعل مع الفريق. أنا متحمس للمساعدة، وأنا سعيد بالشباك النظيفة، وبالنتيجة التي حصدناها وبالنقاط الثلاث”.

واعتقد سلتا أنه افتتح التسجيل بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية بفضل مهاجمه الشاب النروجي يورغن ستراند لارسن الا أن الحكم ألغى الهدف بسبب خطأ بسيط من قبل المهاجم على الحارس الإسباني.

وتعادل ريال سوسييداد سلباً أمام مضيفه لاس بالماس الوافد الجديد.

وسقط سوسييداد في فخ التعادل للمباراة الثالثة توالياً.

(أ ف ب)