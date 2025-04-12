بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يعزز آماله بالتأهل الى دوري الابطال بخماسية أمام كريستال بالاس

مانشستر (المملكة المتحدة): عوّض مانشستر سيتي تأخره بهدفين ليهزم ضيفه كريستال بالاس 5-2 ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم السبت على ملعب الاتحاد، معززا آماله بالتأهل الى دوري أبطال أوروبا.

وعزز سيتي آماله بحجز موقع له في المسابقة القارية المرموقة الموسم المقبل، بعد ارتفاع عدد مقاعد الدوري الانكليزي الى خمسة “على الأقل”، حيث تقدم فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا الى المركز الرابع موقتا برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن تشلسي ونيوكاسل المتساويين بـ 53 نقطة، واللذين يلعبان امام إيبسويتش ومانشستر يونايتد تواليا الاحد.

لكن نيوكاسل يملك مباراتين أقل، ما يعني أن المنافسة لا تزال مشرّعة على مصراعيها على مقاعد “تشامبيونزليغ”.

من جهته، تجمد رصيد كريستال بالاس عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبعد تأخره بهدفين بعد 21 دقيقة فقط على انطلاق المباراة عن طريق إيبيريتشي إيزي (8) والأمريكي كريس ريتشاردز (21)، رد سيتي بشكل صاعق برباعية سريعة تناوب على تسجيلها البلجيكي كيفن دي بروين (33) والمصري عمر مرموش (36) والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش (47) وجيمس ماكاتي (56)، قبل أن يختتم نيكو أورايلي المهرجان التهديفي بالخامس (79).

واستعاد سيتي نغمة الفوز بعد تعادله السلبي في المرحلة الماضية أمام جاره يونايتد.

وضرب الضيوف بقوة في مستهل اللقاء مستغلين الرعونة الدفاعية لدى سيتي، فانتزع إيزي هدف السبق بعد تلقيه تمريرة عرضية زاحفة من السنغالي إسماعيلا سار (9)، قبل أن يضيف ريتشاردز الثاني من كرة رأسية اثر ركلة ركنية (21).

وردّ سيتي قبل انتهاء الشوط الاول بهدف رائع لدي بروين من ركلة حرة مقوسة (31)، قبل أن يلعب القائد البلجيكي الذي كان أعلن رحيله عن سيتي مع نهاية الموسم الحالي دورا كبيرا في إدراك التعادل بعدما هيأ الكرة للالماني إيلكاي غوندوغان الذي لم يستطع التحكم بها، ليقتنصها مرموش ويسددها قوية في المرمى (34).

وأشاد غوارديولا بدي بروين في حديث لشبكة “تي أند تي”، قائلا “غَيَّر كيفن مجرى المباراة بفضل الركلة الحرة. بدأنا المباراة بشكل جيد، لكنهم الفريق الأفضل في الكرات الثابتة، ولسنا الأطول قامة. لو نظرنا إلى الفرص التي أتيحت لنا، لربما سجلنا ثمانية أو تسعة أهداف”.

وحافظ سيتي على زخمه في الشوط الثاني ومن هجمة مشتركة هيأ أورايلي الكرة اولا لدي بروين داخل المنطقة، ففضّل الاخير التمرير عوضا عن التسديد والتف على نفسه قبل أن يحولها على طبق من فضة لكوفاتشيتش المتقدم من الخلف، فسددها منخفضة في الشباك (47).

وتواصل مهرجان الاهداف وتمكن ماكاتي من منح سيتي أسبقية مريحة نسبيا، بعدما تلقى تمريرة طويلة رائعة من الحارس البرازيلي إيدرسون، لينفرد من دون أن يكون متسللا بحارس كريستال بالاس، قبل ان يراوغه ويسجل في الشباك المشرعة (56).

ورأى غوارديولا أن “بوجود ماكاتي، الجودة هناك ونحن نعلم ذلك. كان بإمكانه تسجيل ثلاثية أو أربعة أهداف، لأن الفرص كانت واضحة جدا. ليس من السهل التحلي بالهدوء عندما لا تلعب بانتظام، لكني متأكد من أننا نستطيع الاعتماد عليه”.

وأضاف أورايلي الخامس من تسديدة من داخل المنطقة (79) اثر تشتيت خاطئ للكرة من أحد مدافعي كريستال بالاس.

(أ ف ب)