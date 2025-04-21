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بطولة إيطاليا: إرجاء مباريات الإثنين بسبب وفاة البابا فرنسيس

منذ ساعتين

البابا فرنسيس

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روما: أرجئت المباريات الأربع التي كانت مقررة الإثنين في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب وفاة البابا فرنسيس، وفق ما أعلنت رابطة “سيري أ”.

وقالت الرابطة في بيان “بعد وفاة صاحب القداسة، تؤكد رابطة الدوري الإيطالي للمحترفين تأجيل مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى +سيري أ+ ودوري الشباب الأول (بريمافيرا 1). وسيتم الإعلان عن مواعيد المباريات المؤجلة في الوقت المناسب”.

وكان من المفترض أن تختتم المرحلة الثالثة والثلاثون الإثنين بمباريات تورينو مع أودينيزي، كالياري مع فيورنتينا، جنوى مع لاتسيو وبارما مع يوفنتوس.

وتوفي البابا فرنسيس صباح الاثنين عن 88 عاما غداة إطلالته في ساحة القديس بطرس بمناسبة عيد الفصح بين آلاف المصلين، على ما أعلن الفاتيكان في بيان.

وكان البابا يتعافى من التهاب رئوي حاد أدخله المستشفى مدة 38 يوما قبل أن يغادره في 23 آذار/ مارس.

(أ ف ب)

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