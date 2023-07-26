بطولة الأندية العربية: الأنظار نحو ممثلي السعودية و”نجومهم” الجدد

الرياض: ينطلق دور المجموعات لبطولة الأندية العربية، بمسمّى كأس الملك سلمان، الخميس في ثلاث مدن سعودية هي الطائف وأبها والباحة، بمشاركة 16 ناديا، حيث تتركّز الأنظار على ممثلي الدولة المضيفة الذين عقدوا صفقات خيالية لجلب أبرز النجوم العالميين.

وبعد نهاية تصفيات الدورين الأول والثاني، ضمّت المجموعة الأولى أندية الاتحاد السعودي، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي، والثانية أندية الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي.

فيما تضم المجموعة الثالثة النصر السعودي، الشباب السعودي، الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي، والرابعة شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء البيضاوي المغربي، الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.

وتختتم البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي للعبة، بمباراة نهائية يوم 12 آب/ أغسطس.

موقعة مبكّرة بين الاتحاد والترجي

يسعى الاتحاد السعودي لاختبار جاهزية نجومه العالميين بملاقاة الترجي التونسي المتجدّد، على ملعب الملك عبد الله “الجوهرة المشعة” في جدّة، ضمن المجموعة الأولى.

وكان الاتحاد ضم المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بن زيمة، حامل جائزة الكرة الذهبية، قادماً من ريال مدريد الإسباني، ومواطنه لاعب وسط تشيلسي الإنكليزي السابق نغولو كانتي، والبرتغالي جواو فيليبي “جوتا” من سلتيك الأسكتلندي. لكن مشاركتهم ستكون مرهونة بتسجيلهم في الاتحاد السعودي.

ويأمل “العميد” في تحقيق اللقب الثاني تاريخياً في المسابقة بعدما توّج باللقب عام 2005 بمسمى المسابقة القديم “دوري أبطال العرب”.

يعوّل المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو أيضاً على نجوم الموسم الماضي الذين قادوا الفريق للقب الدوري السعودي، على غرار البرازيليين الحارس مارسيلو غروهي ورومارينيو وايغور كورونادو والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

ويتطلع الترجي إلى الظهور بصورة مغايرة، بعدما خرج من الموسم الماضي خالي الوفاض بلا أي لقب، وودّع دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام الأهلي المصري البطل.

وشهدت صفوف فريق “باب سويقة” تغييرات جذرية مع عودة المدير الفني معين الشعباني لتولي تدريب الفريق بدلاً من نبيل معلول، حيث يأمل في قيادة الفريق الى لقبه العربي الرابع بعد 1993 و2009 و2017.

وعزّز الشعباني صفوف الترجي بخمسة لاعبين جدد أبرزهم المهاجم الجزائري حسام غشة قادماً من نادي أنطاليا سبور التركي والنيجري يوسف أومارو، كما حافظ الفريق على أبرز نجومه ما عدا الدولي محمد علي بن رمضان المنتقل الى فيرينتسفاروش المجري.

الشرطة تترقب

وتنتظر الشرطة العراقي مهمة صعبة في المجموعة عينها أمام الصفاقسي التونسي، بعد موسم قاس شاق استمر عشرة اشهر، توّج في نهاية مطافه بلقب مسابقة الدوري المحلي.

يعوّل الشرطة، بقيادة مدربه الشاب أحمد صلاح، بديل المصري المقال على نحو مفاجئ مؤمن سليمان، على مجموعة من المحترفين على غرار المهاجمين السوري محمود المواس والبرازيلي لوكاس سانتوش.

وقال عضو وفد الشرطة عدي الربيعي: “من الأهمية أن يقدّم الفريق مستوى يليق باسم العراق في هذا المحفل العربي المهم، نأمل في أن يركز اللاعبون جيداً على المشاركة”.

وكان الشرطة أعلن في وقت سابق انسحابه من النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، لأسباب وصفتها إدارة النادي بالمالية والفنية. وواجهت تلك الخطوة انتقادات واسعة.

اختبار ودادي صعب للسد

ولن تكون مهمة السد القطري سهلة في مواجهة الوداد المغربي وصيف بطل إفريقيا، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، ضمن المجموعة الثانية.

خاض السد أخيراً مواجهة قوية أمام الرجاء المغربي انتهت بالتعادل 2-2، وتعاقد الإثنين مع الدولي المغربي رومان سايس لموسمين، مواصلاً الصفقات القوية بعدما كان قد ضم الإكوادوري غونسالو بلاتا من بلد الوليد الإسباني، البرازيلي باولو أوتافيو من فولفسبورغ الألماني، الكولومبي ماتيوس أوريبي من بورتو البرتغالي والمدافع الإيراني أمين حزباوي، وجدّد عقد البرازيلي غييرمي توريس.

وتعرّض “الزعيم” لضربة موجعة بإصابة البرازيلي جيوفاني هنريكي القادم من بالميراس البرازيلي، بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أول ظهور له.

في المقابل، يركّز الوداد على البطولة العربية لتعويض موسم خسر فيه نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري، كما تنازل عن لقب الدوري المحلي لصالح الجيش الملكي، وغادر كأس العرش من الدور نصف النهائي بخسارته من الغريم الرجاء الرياضي.

الهلال لتخطي أهلي طرابلس

وفي المجموعة عينها، يقصّ الهلال السعودي شريط مبارياته أمام الأهلي طرابلس الليبي.

ويبحث الهلال، بطل 1994 و1995، عن بداية قوية، لا سيما وأنه استعد من خلال معسكر في النمسا، قبل أن يعود للرياض ويفوز ودياً على الكويت الكويتي 4-2.

وأبرم الهلال صفقات قوية مع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من تشلسي الإنكليزي، ولاعب الوسط الدولي البرتغالي روبن نيفيش من ولفرهامبتون الإنكليزي، ونجم وسط صربيا سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي. كما قدّم عرضاً خيالياً لضم قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الذي دخل في نزاع مع ناديه باريس سان جيرمان.

ويفتقد الهلال لقائده سلمان الفرج ولاعب المحور عبدالإله المالكي والمهاجم صالح الشهري لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، بعد الإصابات التي تعرّضوا لها في الموسم الماضي.

أما أهلي طرابلس الذي توج بلقبي الدوري والكأس في ليبيا، فتأهل لدور المجموعات بعدما تخطى الدور الأول طلائع الجيش المصري، قبل أن يتجاوز النهضة العماني.

يأمل في الظهور بصورة مغايرة عما كان عليه في مشاركتيه السابقتين عامي 2009 و2018 عندما اخفق بتجاوز الدور الأول.

ودعم الأهلي صفوفه بخمسة لاعبين، حيث تعاقد مع احمد كرواع هداف الدوري الليبي قادماً من الأهلي بنغازي، عبد العزيز الصويعي من الأولمبي، إضافة إلى انتداب التونسي مراد الهذلي من الساحل السعودي (درجة ثانية).

(أ ف ب)