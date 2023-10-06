بطولة السعودية: أبها يوقف انتفاضة النصر والأهلي يحسم دربي جدة ويحرم الاتحاد من استعادة الصدارة- (صور)

الصورة من حساب النادي الأهلي السعودي على فيسبوك

الرياض: أوقف أبها انتفاضة النصر وحرمه من الارتقاء الى المركز الثاني مؤقتا عندما أرغمه على التعادل 2-2 الجمعة على ملعب “الأول بارك” في الرياض في المرحلة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

واستعاد الأهلي توازنه بحسمه الدربي امام جاره ومضيفه الاتحاد حامل اللقب 1-0 وحرمه من استعادة الصدارة ولو مؤقتا من التعاون الفائز على الطائي 3-0 الخميس في افتتاح المرحلة.

في المباراة الاولى، فرط النصر في تقدمه بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي أوتافيو إدميلسون (3) والبرازيلي اندرسون تاليسكا (28)، حيث قلًَّص التونسي سعد بقير الفارق قبل نهاية الشوط الأول (36 من ركلة جزاء) ثم سجل الكاميروني كارل توكو إيكامبي هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وكان النصر يمني النفس بفوز سابع تواليا منذ خسارتيه في المرحلتين الاولى والثانية والارتقاء الى المركز الثاني ولو مؤقتا، لكن أبها انتزع نقطة ثمينة أوقف بها هزائمه الأربع المتتالية وحقق التعادل الأول هذا الموسم مقابل فوزين وست هزائم.

ورفع النصر رصيده إلى 19 نقطة وصعد الى المركز الثالث، فيما رفع أبها رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

ولم تمض على انطلاقة الشوط الأول سوى دقيقتين حتى افتتح النصر التسجيل عندما مرر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش كرة الى أوتافيو الذي لعبها بمهارة على يمين الحارس الروماني سيبريان تاتاروسانو (3).

ولاحت فرصة للنصر لإضافة هدف ثان لكن رأسية نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو علت العارضة (14)، وسدد تاليسكا كرة قوية مرت بمحاذاة القائم (16).

وعزز النصر تقدمه من هجمة منسقة أنهاها تاليسكا بتسديدة من مسافة قريبة داخل المرمى (28).

وحصل أبها على ركلة جزاء نفذها بقير بقوة على يمين نواف العقيدي (36).

وأهدر زكريا سامي فرصة إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول بتسديدة فوق العارضة.

وكاد رونالدو يضيف الهدف الثالث للنصر بتسديدة تصدى لها تاتاروسانو (52).

وأنقذ المدافع سلطان الغنام مرمى أبها من هدف محقق عندما ابعد كرة الغيني فرانسوا كامانو (54).

وأهدر النصر فرصة أخرى برأسية لتاليسكا بجوار القائم (57)، وسدد الدولي السنغالي ساديو مانيه كرة قوية امسكها تاتاروسانو بسهولة (69).

وواصل النصر اهدار الفرص عندما ارتقى تاليسكا لكرة عرضية ولعبها فوق العارضة (72)، وانقذ العقيدي مرماه من هدف محقق عندما أبعد كرة كامانو الى ركنية (75).

وتألق حارس ابها في الذود عن مرماه عندما تصدى لكرة رونالدو وحولها للركنية (85)، وأضاع الدولي البرتغالي هدفاً من انفراد أنهاه بتسديدة بجوار القائم (88).

ودفع النصر ثمن إهدار الفرص عندما استقبلت شباكه هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية لإيكامبي على يمين العقيدي.

خسارة ثانية لحامل اللقب

وفي الثانية، قاد لاعب الوسط الدولي العاجي فرانك كيسييه الأهلي الى الفوز على غريمه التقليدي الاتحاد بهدف وحيد سجله في الدقيقة 31 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وعاد الاهلي الى سكة الانتصارات بعد خسارة وتعادل فحقق فوزه السادس هذا الموسم رافعا رصيده الى 19 نقطة في المركز الخامس بفارق الاهداف خلف الاتحاد الذي تراجع الى المركز الرابع بخسارته الثانية هذا الموسم وفشله في الفوز للمباراة الثانية تواليا بعد تعثره امام مضيفه الفيحاء سلبا في المرحلة الماضية.

وكاد الدولي الجزائري رياض محرز يمنح التقدم للاهبي بتسديدة قوية تصدى لها حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي (9).

ورد الاتحاد بتسديدة لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة تصدى لها حارس المرمى الدولي السنغالي ادوار ميندي (12).

ونجح الأهلي في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية لكيسييه من حافة المنطقة أسكنها على يسار غروهي (31).

وكاد الفرنسي نغولو كانتي يدرك التعادل بتسديدة مرت بمحاذاة القائم (44)، ورأسية للدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله بجوار القائم (45+1)، ثم حرم القائم بنزيمة من هدف عندما رد تسديدته (45+4).

وسدد البرازيلي فابينيو كرة فوق مرمى ميندي (51)، وأخرى للبرازيلي رومارينيو تصدى لها السنغالي ببراعة (54).

وواصل مندي تألقه بتصديه لكرة كانتي (85).

(أ ف ب)