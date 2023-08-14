بطولة السعودية: ثلاثية للاتحاد افتتاحاً وخسارة النصر بغياب رونالدو

الرياض: دشّن الاتحاد بقيادة نجمه الجديد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة حملة الدفاع عن لقبه بفوز على مضيفه الرائد 3-0، الإثنين ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري السعودي في كرة القدم.

وحسم الاتحاد المباراة في الشوط الثاني بثلاثية تناوب على تسجيلها المغربي عبدالرزاق حمدالله بتمريرة من بنزيمة (58) والبرازيلي إيغور كورونادو (73 و79).

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، اهدر الرائد هدفاً عندما كسر الجزائري أمير سعيود مصيدة التسلل وواجه المرمى لكنه لعب كرة سهلة في أحضان الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي (8)، ولاحت فرصة للاتحاد عندما صوب بنزيمة كرة قوية مرت بجانب القائم (27)، ليمرر مهاجم ريال مدريد الاسباني السابق كرة للبرازيلي رومارينيو داسيلفا فشل في السيطرة عليها بمواجهة المرمى (40).

وانقذ احمد الرحيلي مرماه من هدف محقق عندما تصدى لرأسية المغربي عبدالرزاق حمدالله (45).

واصل الاتحاد سيطرته في الشوط الثاني، وافتتح حمدالله التسجيل بعدما قطع البرازيلي فابينيو الكرة ومررها إلى بنزيمة الذي حولها إلى هداف الدوري الموسم الماضي فراوغ وسدد كرة في الشباك (58).

وكاد الرائد يدرك التعادل بعد أربع دقائق، لكن كرة عبدالله الفهد اصطدمت بالعارضة (63)، ومن هجمة سريعة نجح الاتحاد في مضاعفة النتيجة بتسديدة كورونادو من الجهة اليمنى قوية إلى يسار احمد الرحيلي (73)، ليعمّق حامل اللقب جراح مضيفه بالثالث بعدما سدّد بطل العالم السابق الفرنسي نغولو كانتي كرة قوية تصدى لها الحارس وعادت لتجد المتابع كورونادو (79).

وانقذ الحارس غروهي مرماه من هدف محقق بتصديه لكرة رائد الغامدي (83).

النصر يفتقد لرونالدو

وخسر النصر في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج أخيراً ببطولة الأندية العربية أمام الاتفاق 1-2 على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

تقدم النصر بهدف السنغالي ساديو مانيه (4)، قبل أن يقلب الاتفاق تأخره بفضل السويدي روبن كوايسون (47) والفرنسي موسى ديمبيليه (53).

ولعب النصر، وصيف بطل الدوري الموسم الماضي، المباراة بالبدلاء حيث فضّل المدرب البرتغالي لويس كاسترو إراحة اللاعبين الأساسيين، أبرزهم مواطنه رونالدو هداف البطولة العربية برصيد 6 أهداف والذي خرج قبل صافرة نهاية المباراة النهائية للاصابة، بإستثناء مانيه وعبدالله الخيبري والحارس نواف العقيدي.

ولم يمض على بداية الشوط الأول سوى ثلاث دقائق حتى تقدم النصر إثر هجمة منسقة وصلت لمانيه الذي وضعها قوية داخل المرمى (4)، وكاد الاتفاق في الوقت بدل الضائع يدرك التعادل لولا براعة نواف العقيدي الذي تصدى لكرة فيصل الغامدي القوية.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح الاتفاق الذي يشرف على تدريبه الانكليزي ستيفن جيرارد في تعديل النتيجة عندما استغل كوايسون كرة فشل حارس النصر في السيطرة عليها ليضعها داخل المرمى (47)، ومن كرة عرضية أضاف هدفه الثاني عندما تابع ديمبيليه كرة عرضية ولعبها داخل المرمى (53).

ووقف القائم مرتين امام النصر بداية مع تسديدة عبدالمجيد الصليهم (55) ورأسية أيمن يحيى قبل أن يتابعها عبدالفتاح آدم لتصطدم بالمدافع (76) وانقذ مدافع الاتفاق مرمى فريقه من هدف محقق عندما ابعد كرة عبدالله الخيبري (90).

قال جيرارد مدرب الاتفاق عقب فوز فريقه “أشعر بالراحة، فرضنا أسلوبنا وحتى مع إمتداد المباراة لأكثر من 100 دقيقة استمر الإنضباط حتى تحقيق الانتصار”.

وأوضح اسطورة ليفربول السابق “بعد أن تلقينا هدفا نجحنا في إيجاد الحلول في الشوط الثاني وحققنا الفوز في النهاية”.

من جانبه أكد مواطنه جوردان هندرسون المنتقل من ليفربول لقناة “أس أس سي” الناقلة للدوري السعودي “حققنا الفوز على النصر الذي يضم العديد من النجوم”.

وتابع “سعدت بلقاء زميلي السابق السنغالي ساديو مانيه، واستمتعت بالمواجهة أمامه”.

“هاتريك” لمالكوم مع الهلال

وفاز الهلال على مضيفه أبها 3-1 على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية “المحالة”.

وفرض الاقدم الجديد البرازيلي مالكوم نفسه نجماً للقاء بتسجيله ثلاثية الهلال في الدقائق 30 و54 و76، فيما سجل هدف الفريق الخاسر قائده التونسي سعد بقير (32).

بدأت مجريات الشوط الأول مع تسديدة من بقير من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس عبدالله المعيوف، وجاء الرد سريعاً عن طريق المهاجم عبدالله الحمدان بعد تمريرة من ناصر الدوسري.

فرض الهلال سيطرته وكاد الحارس المعيوف يستقبل أولى الأهداف بعد خروج خاطئ من مرماه لم يستفد منه البولندي غرزيغورز كريخوفياك، لينجح في افتتاح التسجيل عبر مالكوم بعد تمريرة من ناصر الدوسري (30).

وأدرك أبها التعادل بعد دقيقة واحد بفضل بقير بتسديدة قوية لم يتمكن الحارس المعيوف من التصدي لها.

وفي الشوط الثاني، تواصلت الإثارة وأضاع عبدالله الحمدان هدفًا مؤكدًا بعد صناعة مميزة من سالم الدوسري وتسديدة فوق المرمى، لينجح مالكوم في تسجيل الثاني بتسديدة قوية لم يتمكن الحارس الكاميروني ديفيس ايباسي من التصدي لها (54).

وأجرى البرتغالي جورجي جيزوس مدرب الهلال تبديلاً فاشرك سعود عبدالحميد بدلاً من محمد البريك، فيما حقق مالكوم الـ “هاتريك” بتمريرة من البديل سعود عبدالحميد (76).

وغادر بقير الملعب بعد تعرضه لإصابة ليتم استبداله بنواف الصعدي (89).

وفرض الأخدود التعادل على مضيفه الشباب 1-1 على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

تقدم الأخدود عبر لاعبه الروماني أندريه بوركا 41 من ركلة جزاء، وعادل للشباب أحمد عبد جابر (66).

(أ ف ب)