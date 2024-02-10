بطولة فرنسا: الجزائري عطال يغادر نيس إلى أضنة سبور التركي

نيس (فرنسا): انتقل المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال إلى أضنة دمير سبور التركي، بعد نحو شهرٍ على إدانته بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب نشره مقطع فيديو يدعو إلى “يوم أسود لليهود” على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وفقاً لما أعلن الجمعة ناديه نيس.

وانتقل عطال (27 عاماً) إلى نيس صيف عام 2018 قادماً من كورتريك البلجيكي بصفقة بلغت ثلاثة ملايين يورو، وكان سينتهي عقده في الصيف المقبل.

ولعب عطال 115 مباراة في جميع المسابقات مع نيس، سجّل خلالها 12 هدفاً وصنع 8 تمريرات حاسمة.

ولم ينتظر نيس انتهاء عقد اللاعب الذي استدعيَ إلى كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج والمحكوم عليه بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو بتهمة التحريض على الكراهية على أساس الدين، بسبب نشره فيديو يدعو إلى “يوم أسود لليهود”.

ودافع عطال عن نفسه بالقول إنه لم يشاهد مقطع الفيديو بأكمله وأعاد نشره من دون أن يعرف كافة ما يحتويه.

ونشر عطال الفيديو بعد خمسة أيام من شنّ حماس هجوماً غير مسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تسبّب بمقتل 1200 شخص، حسب سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وأسرت مع فصائل فلسطينيّة أخرى نحو 240 رهينة.

وتشارك عطال مقطع فيديو للداعية محمود الحسنات مع مشتركيه البالغ عددهم 3.2 مليون على إنستغرام.

وسارع عطال إلى حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرر في 18 تشرين الأول/ أكتوبر إيقافه حتى إشعار آخر، فيما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي سبع مباريات في 26 تشرين الأول/ أكتوبر.

وفُتح تحقيق في 16 تشرين الأول/ أكتوبر بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة “الدفاع عن الإرهاب” و”التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معيّن”.

وأعلن محامو اللاعب في 10 كانون الثاني/ يناير أن موكلهم استأنف إدانته بالسجن.

(أ ف ب)