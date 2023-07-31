بطولة مصر: الأهلي يعلن تعاقده مع المغربي رضا سليم- (فيديو)

القاهرة: أعلن النادي الأهلي بطل الدوري المصري لكرة القدم، الإثنين، إتمام إجراءات تعاقده رسمياً مع الجناح المغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي السابق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصدر الأهلي بيانا عبر موقعه الرسمي جاء فيه “تعاقد النادي الاهلي مع رضا سليم لمدة أربعة مواسم، مع أحقيّة الأهلي في إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب في ذلك”.

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي مساء الأحد، ليجري الكشف الطبي صباح الإثنين.

وظهر سليم في فيديو ترويجي بثه موقع الاهلي يروي فيه رحلته من المحيط الاطلنطي إلى نهر النيل لخوض تجربة الاحتراف.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت الى أن النادي المصري سدد 2 مليون و200 ألف دولار قيمة الصفقة للجيش الملكي، اضافة الى 700 ألف دولار راتباً سنوياً للاعب تزيد 100 ألفاً كل موسم.

وارتبط رضا سليم بعقد مع الجيش الملكي المغربي حتى حزيران/يونيو 2024.

ويبلغ رضا سليم من العمر 24 عاماً، مركزه الأساسي هو الجناح الأيمن، كما يجيد اللعب كجناح أيسر وصانع ألعاب.

ودافع سليم عن ألوان الجيش الملكي منذ عام 2019، وشارك في 39 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً ومرر 14 كرة حاسمة في الموسم الماضي.

(أ ف ب)