منوعات | أبيض و أسود

بطول 4 كيلومترات.. جيش الاحتلال يزعم العثور على أكبر نفق لحماس في غزة- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

لندن- “القس العربي”:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اكتشف “أكبر نفق لحماس” في غزة، يمتد بطول أربعة كيلومترات.
ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن جيش الاحتلال قوله إن النفق، الذي تم تأمينه “قبل بضعة أسابيع” ولكن تم الكشف عنه للرأي العام اليوم الأحد، واسع بما يكفي لقيادة عربة كبيرة من خلاله، ويصل عمقه إلى 50 مترا تحت الأرض ومجهز بنظم لتوفير الكهرباء والتهوية والاتصالات.
ولا يعبر النفق إلى الأراضي المحتلة إلا أنه ينتهي على بعد 400 متر قبل معبر إيريز المغلق الآن على الحدود الشمالية بين إسرائيل وغزة، وفقا لما ذكره جيش الاحتلال.

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال ينشر فيديو يدعي أنه للقيادي في كتائب القسام محمد السنوار
منذ 32 دقيقة
حماس تحول شوارع غزة إلى متاهة مميتة للجنود الإسرائيليين
15 - ديسمبر - 2023
محلل إسرائيلي: 5 أسباب تمنع “تسوية غزة” بالأرض من الجو
15 - ديسمبر - 2023
الأمم المتحدة تحذر من أضرار جسيمة إذا ما أُغرقت أنفاق غزة بمياه مالحة 
14 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية