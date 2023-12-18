بطول 4 كيلومترات.. جيش الاحتلال يزعم العثور على أكبر نفق لحماس في غزة- (شاهد)

لندن- “القس العربي”:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اكتشف “أكبر نفق لحماس” في غزة، يمتد بطول أربعة كيلومترات.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن جيش الاحتلال قوله إن النفق، الذي تم تأمينه “قبل بضعة أسابيع” ولكن تم الكشف عنه للرأي العام اليوم الأحد، واسع بما يكفي لقيادة عربة كبيرة من خلاله، ويصل عمقه إلى 50 مترا تحت الأرض ومجهز بنظم لتوفير الكهرباء والتهوية والاتصالات.

ولا يعبر النفق إلى الأراضي المحتلة إلا أنه ينتهي على بعد 400 متر قبل معبر إيريز المغلق الآن على الحدود الشمالية بين إسرائيل وغزة، وفقا لما ذكره جيش الاحتلال.