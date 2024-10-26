سياسة | دولي

بعثة إيران بالأمم المتحدة: إسرائيل هاجمت إيران من المجال الجوي العراقي

26 - أكتوبر - 2024

سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني

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نيويورك: قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم السبت إن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت إيران من المجال الجوي العراقي، وألقت باللوم على الولايات المتحدة فيما وصفته بتواطؤها.

وقالت البعثة الإيرانية في منشور على إكس “المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأمريكي. والنتيجة: التواطؤ الأمريكي في هذه الجريمة مؤكد”.

وجاءت الضربات الإسرائيلية ردا على الهجوم الذي شنته إيران في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، عندما أطلقت نحو 200 صاروخ على إسرائيل.

ووصف خبراء الضربات الإسرائيلية الأخيرة بأنها استعراض مدروس للقوة في نزاع يهدد منذ فترة طويلة بإغراق المنطقة.

لكنهم استبعدوا أن يتحول التصعيد إلى حرب إقليمية شاملة.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 26, 2024 الساعة 7:41 م

    وكذلك السوري و الأردني ✌️🇮🇷🚀🔥🐒🚀

    رد
  2. يقول عمر علي:
    أكتوبر 27, 2024 الساعة 2:47 ص

    اين سيادة الدول العربية التي لم تتمكن من حماية اجوائها ؟

    رد

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