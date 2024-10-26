بعثة إيران بالأمم المتحدة: إسرائيل هاجمت إيران من المجال الجوي العراقي

نيويورك: قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم السبت إن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت إيران من المجال الجوي العراقي، وألقت باللوم على الولايات المتحدة فيما وصفته بتواطؤها.

وقالت البعثة الإيرانية في منشور على إكس “المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأمريكي. والنتيجة: التواطؤ الأمريكي في هذه الجريمة مؤكد”.

1. The Zionist regime’s warplanes attacked several Iranian military and radar sites from Iraqi airspace, approximately 70 miles from Iran’s border. 2. Iraqi airspace is under the occupation, command and control of the U.S. military. Conclusion: The U.S. complicity in this crime… — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) October 26, 2024

وجاءت الضربات الإسرائيلية ردا على الهجوم الذي شنته إيران في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، عندما أطلقت نحو 200 صاروخ على إسرائيل.

ووصف خبراء الضربات الإسرائيلية الأخيرة بأنها استعراض مدروس للقوة في نزاع يهدد منذ فترة طويلة بإغراق المنطقة.

لكنهم استبعدوا أن يتحول التصعيد إلى حرب إقليمية شاملة.

(وكالات)