بعثة إيران بالأمم المتحدة: إسرائيل هاجمت إيران من المجال الجوي العراقي

نيويورك: قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم السبت إن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت إيران من المجال الجوي العراقي، وألقت باللوم على الولايات المتحدة فيما وصفته بتواطؤها.

وقالت البعثة الإيرانية في منشور على إكس “المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأمريكي. والنتيجة: التواطؤ الأمريكي في هذه الجريمة مؤكد”.

1. The Zionist regime’s warplanes attacked several Iranian military and radar sites from Iraqi airspace, approximately 70 miles from Iran’s border.

2. Iraqi airspace is under the occupation, command and control of the U.S. military.

Conclusion: The U.S. complicity in this crime…

— I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) October 26, 2024