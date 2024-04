بعثة إيران بالأمم المتحدة: كان ينبغي لمجلس الأمن التنديد بالهجوم على قنصليتنا في سوريا- (تدوينة)

واشنطن: قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس إن “ضرورة رد إيران” على الهجوم على قنصليتها في دمشق كان من الممكن التغاضي عنها لو ندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم.

وأضافت البعثة على منصة التواصل الاجتماعي إكس “لو كان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد ندد بالعمل العدواني المستحق للتوبيخ من جانب النظام الصهيوني على مقرنا الدبلوماسي في دمشق ثم جعل الجناة يمثلون أمام العدالة، لكان من الممكن أن تجنب معاقبة إيران لهذا النظام المارق”.

Had the UN Security Council condemned the Zionist regime’s reprehensible act of aggression on our diplomatic premises in Damascus and subsequently brought to justice its perpetrators, the imperative for Iran to punish this rogue regime might have been obviated.

