سياسة | دولي | إيران

بعثة إيران بالأمم المتحدة: كان ينبغي لمجلس الأمن التنديد بالهجوم على قنصليتنا في سوريا- (تدوينة)

منذ 24 دقيقة

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واشنطن: قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس إن “ضرورة رد إيران” على الهجوم على قنصليتها في دمشق كان من الممكن التغاضي عنها لو ندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم.

وأضافت البعثة على منصة التواصل الاجتماعي إكس “لو كان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد ندد بالعمل العدواني المستحق للتوبيخ من جانب النظام الصهيوني على مقرنا الدبلوماسي في دمشق ثم جعل الجناة يمثلون أمام العدالة، لكان من الممكن أن تجنب معاقبة إيران لهذا النظام المارق”.

(رويترز)

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