بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من “حرب إبادة” إذا هاجمت لبنان

الأمم المتحدة : قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة إنه إذا شرعت إسرائيل في “عدوان عسكري شامل” على لبنان “فسوف تندلع حرب إبادة”.
وأضافت البعثة الإيرانية في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه في مثل هذه الحالة فإن “كل الخيارات بما في ذلك المشاركة الكاملة لمحور المقاومة ستكون مطروحة على الطاولة”.
(رويترز)
أفرز المسلمون السنة حركات تمرد مسلحة تضحي بالمدنيين السنة بينما يهرب مقاتلوها لأنفاق تحت السكان والمرافق وتتمختر قياداتها السياسية عبر العالم الإسلامي بفنادق 5 نجوم وتطلق تأويلات لا تطابق ظروف وتجمع مليارات تحجبها عن السكان لتستمر بالشحدة عليهم، بينما أفرز المسلمون الشيعة حركات تمرد مسلحة تحمي المدنيين الشيعة ولا تفرط بخزان شيعي محدود بمحيط كبير من العرب والمسلمين السنة وتحمي مكتسبات وصولهم لمشاركة كبيرة بنظام حكم عدة دول عربية ومشاركتهم بثرواتها بل وتتفنن بلإيقاع بين دول الغرب والمسلمين السنة.
مهما قلت فلن تنال مكانةً
مهما تشردنا فإنا لا نزل
كالراسيات يظلنا الإمانُ
لا بأس لو أخذت حماس موقفاً
فالطبع فيها دائماً الإحسانُ
وغزة العزة لن يسوسها الغربانُ
جعجعات وتهديدات اصبحت مملة وفارغة بعد ان كشف طوفان الاقصى عن ضعف وجبن ما يسمى جماعة المقاومجية
ولو انني واثق انه لن تحصل مواجهة بين الحلف الصهيوصليبي والحلف الشيعي ولكن لو حصل سيقف الملالي متفرجين كمًا فعلوا مع غزة وبعد ردهم المهزلة على الهجوم الصهيوني على سفارتهم في دمشق حلف ايران لن يغامر بالدخول في المواجهة مع الحلف الصليبي لانه يعرف ان هذا يعني نهاية حكم الملالي ومرتزقتهم
نعم إنها حرب إبادة يخطط لها التيار الشيعي منذ أربعة عشر قرنا بهذف الاستيلاء على الشرق الأوسط تزامنا مع قتل كل العرب والمسلمين السنة فقط. أما المليشيات الشيعية فستكون في أمان لأنها ليست مستهذفة من طرف الكيان الذي سيفقد بدوره هيبته ووجوده كقوة أولى في المنطقة وسيرضخ للأمر الواقع إنه إقبار حلمه بالوطن المستحيل.