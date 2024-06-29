بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من “حرب إبادة” إذا هاجمت لبنان

الأمم المتحدة : قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة إنه إذا شرعت إسرائيل في “عدوان عسكري شامل” على لبنان “فسوف تندلع حرب إبادة”.

وأضافت البعثة الإيرانية في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه في مثل هذه الحالة فإن “كل الخيارات بما في ذلك المشاركة الكاملة لمحور المقاومة ستكون مطروحة على الطاولة”.

(رويترز)