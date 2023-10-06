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بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: سنقيم قوانين الانتخابات التي أصدرها البرلمان

منذ 28 دقيقة

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طرابلس: قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان اليوم الجمعة، إنها ستعمل على “تقييم إمكانية تطبيق” قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان عقيلة صالح وأضافت أنها تلقت نسخة من تلك القوانين أمس الخميس.

وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط “بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة” وتعتقد أن الحلول السياسية يجب أن تكون “بالتوافق وقابلة للتطبيق” لضمان عملية انتخابية سلسة.

(رويترز)

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