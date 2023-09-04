بعثة رياضية إسرائيلية تصل السعودية للمشاركة ببطولة دولية

القدس: وصلت بعثة رياضية إسرائيلية إلى السعودية، الإثنين، للمشاركة في بطولة عالمية لرفع الأثقال، حسب إعلام عبري حكومي.

جاء ذلك وفق نبأ نشرته هيئة البث الإسرائيلية، فيما لم يصدر تعليق فوري من السعودية التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل وتربط التطبيع بإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وقالت هيئة البث: “وصلت إلى العاصمة السعودية بعثة رياضة رفع الأثقال الإسرائيلية للمشاركة ببطولة العالم التي تقام في الرياض تمهيدا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل”.

وأضافت: “تضم البعثة الرياضية الإسرائيلية ثلاثة ربّاعين في ثلاث فئات من الأوزان”.

وتابعت: “من المتوقع أن يشارك الرباعون الإسرائيليون في ديسمبر/ كانون أول القادم في بطولة أخرى تقام في العاصمة القطرية الدوحة، وهي الدولة العربية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل”، وهو ما لم تعلق عليه الدوحة فورا.

ونقلت هيئة البث عن بافيل كولوسافسكي، رئيس اتحاد رياضة رفع الأثقال في إسرائيل: “إنها بطولة عالمية إلزامية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية. وبدون المرور عبر تصفيات هذه البطولة، لا يمكننا المنافسة في الأولمبياد”.

وأضاف: “بعثتنا تتألف من 9 أشخاص بينهم 4 رباعين و5 مرافقين”.

من جانبه، قال موقع “إسرائيل 24″، الإثنين، إن “البطولة تستمر من 3 حتى 17 سبتمبر/ أيلول الجاري في الرياض”.

(الأناضول)