بعثة فلسطين: “التقاعس” العالمي بشأن حرب غزة يثير “الفزع”

جنيف: أعربت بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، الخميس، عن شعورها بالفزع إزاء “تقاعس المجتمع الدولي” ضد العنف المتصاعد في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.

وقالت ديما عصفور، سكرتير أول في البعثة، في مؤتمر صحافي عقدته بمدينة “جنيف” السويسرية: لقد “فزعنا إزاء تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة دعاة الحرب”.

وانتقدت عصفور بعض الدول الغربية بسبب الدعم الذي تقدمه لإسرائيل.

وأوضحت: “في الغرب، بشكل عام، نرى الحكومات تتنافس مع بعضها البعض حول من سيقدم المزيد من الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي لإسرائيل وهي تواصل تطهيرها العرقي للشعب الفلسطيني كما فعلت منذ عام 1948”.

وأضافت أن “القانون الدولي واضح بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل”.

وأشارت إلى أن “مصداقية هذه القواعد تعتمد على تنفيذها من قبل الدول الأطراف في جميع الظروف، ولكن ليس فقط عندما يكون ذلك مناسبًا سياسيًا”.

ولليوم الـ27 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، واستشهد إجمالا 9061 من الفلسطينيين، بينهم 3760 طفلا، وأصاب 32000، كما استشهد 133 فلسطينيا واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

فيما قتلت حركة “حماس” أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

(وكالات)