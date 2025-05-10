بعثة قطرية تبحث عن رفات أمريكيين قتلهم تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا

فريق البحث والإنقاذ القطري متجهاً إلى المغرب إثر الزلزال في 10 سبتمبر 2023

قال مصدران مطلعان إن بعثة قطرية بدأت البحث عن رفات رهائن أمريكيين قُتلوا على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا منذ 10 سنوات، ما أحيا جهوداً قائمة منذ فترة طويلة لاستعادة رفاتهم.

وقطع تنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي سيطر على مساحات شاسعة من سوريا والعراق في ذروة قوته بين عامي 2014 و2017، رؤوس العديد من الأشخاص في الأسر، منهم رهائن غربيون. ونشر مقاطع فيديو لعمليات القتل.

وقال المصدران إن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بدأت عملية البحث يوم الأربعاء برفقة عدد من الأمريكيين. وأضافا أن المجموعة، التي أرسلتها الدوحة إلى مناطق الزلازل في المغرب وتركيا في السنوات القليلة الماضية، عثرت حتى الآن على رفات ثلاثة أشخاص.

وذكر أحد المصدرين- وهو مسؤول أمني سوري- أنه لم تحدد بعد هويات الأشخاص الذين عثر على رفاتهم.

وقال المصدر الثاني إنه لم يتضح بعد إلى متى ستستمر المهمة.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة الخارجية الأمريكية.

وبدأت المهمة القطرية في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة الدوحة والسعودية والإمارات هذا الأسبوع.

كما تتزامن مع سعي الحكام الإسلاميين في سوريا، وهم حلفاء مقربون من قطر، إلى تخفيف العقوبات الأمريكية.

(رويترز)