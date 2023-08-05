سياسة | دولي

بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة تدافع عن حق امتلاك أسلحة نووية كحق سيادي

منذ ساعة واحدة

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سول:  ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم السبت أن البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة انتقدت الولايات المتحدة لامتلاكها أسلحة نووية وحثتها على وقف “المشاركة النووية” أو “تعزيز الردع الموسع”.

وبينما تنتقد بيونغيانغ الولايات المتحدة فيما يتعلق بتحالف أوكوس والمجموعة الاستشارية النووية مع كوريا الجنوبية، فإنها دافعت عن أسلحتها النووية ووصفتها بأنها “ممارسة لحق سيادي”.

وقالت البعثة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا “يتعين على الموقعين على معاهدة منع الانتشار النووي عدم معارضة ممارسة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لحقها السيادي المشروع نظرا لأنها انسحبت رسميا من المعاهدة منذ 20 عاما”.

وأضافت البعثة أن “قوتها النووية لن تشكل أبدا تهديدا لتلك الدول التي تحترم سيادتها ومصالحها الأمنية”.

(رويترز)

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