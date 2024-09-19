سياسة | عربي

بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: أجهزة الاتصال المستهدفة “تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان”

19 - سبتمبر - 2024

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة):  أظهرت تحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية أن أجهزة الاتصال التي انفجرت هذا الأسبوع “تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان”، حسبما ذكرت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن اطلعت عليها فرانس برس الخميس.

وجاء في نص الرسالة التي أُرسلت إلى المجلس عشية اجتماع حول هذا الموضوع أن “التحقيقات الأولية أظهرت أن الأجهزة المستهدفة، قد تم تفخيخها بطريقة احترافية… قبل وصولها إلى لبنان، وتم تفجيرها عبر إرسال رسائل الكترونية إلى تلك الأجهزة”.

(أ ف ب)

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  1. يقول qoraish:
    سبتمبر 19, 2024 الساعة 11:07 م

    بفضل عملية احتيال الدولار… يمكن للمجرمين الصهاينة الأمريكيين إنفاق المليارات وتنفيذ مهام معقدة
    فكل دولة تستخدم الدولار تدعم بشكل مباشر الغطرسة الأمريكية في العالم.
    الدولار رأس الأفعى 😉

    رد

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