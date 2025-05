بعدما أحدث ضجة في برلين.. وثائقي عن واقع الاستيطان بالضفة الغربية يُطرح في الصالات الفرنسية

باريس: بعد أن أحدثَ ضجة كبيرة في مهرجان برلين السينمائي، أوائل العام، يُطرح في صالات السينما الفرنسية، الأربعاء، الوثائقي “لا أرض أخرى” No Other Land، الذي صوّرت فيه مجموعة من الناشطين الإسرائيليين والفلسطينيين لخمس سنوات عملية الاستيطان في مسافر يطا، في منطقة نائية بالضفة الغربية.

وقد فاز الفيلم بجائزة أفضل وثائقي في مهرجان برلين السينمائي، فيما اتُّهم مخرجاه في ألمانيا وإسرائيل بمعاداة السامية، بعدما قالا، عند استلام جائزتهما، إن الوضع الذي يعكسه الوثائقي هو نظام “فصل عنصري”.

أحد مخرجي العمل، باسل عدرا، ناشط فلسطيني ولد في مسافر يطا، وهي قرية تتعرّض لهجمات متكرّرة من المستوطنين. أما الآخر، يوفال أبراهام، فهو إسرائيلي يساري كرّسَ حياته للصحافة.

ويستعرض المخرجان الثلاثينيّان، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، محطات إنجاز هذا الوثائقي، ويكرّران المطالبة بإنهاء الاستيطان.

“There cannot be coexistence if one side does not have existence.”

In their film, “No Other Land,” a coalition of Palestinian and Israel directors document Israel’s decadeslong effort to expel Palestinians from their homes in the occupied West Bank. pic.twitter.com/MJnAH8s2W2

— AJ+ (@ajplus) October 14, 2024