بعدما وصفه ترامب بالدكتاتور.. وزير الدفاع البريطاني يشبّه زيلينسكي بتشرشل

لندن: شبّه وزير دفاع بريطانيا جون هيلي، الرئيسَ الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل، ردا على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيلينسكي بالدكتاتور.

جاء ذلك في كلمته في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النرويجي توري ساندفيك، الخميس، خلال زيارته الرسمية إلى النرويج.

وتطرق هيلي في كلمته إلى الوضع في أوكرانيا وأوضح أن المناقشات بشأن نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا “سابقة لأوانها”.

وأكد أن إنهاء الحرب في أوكرانيا والحفاظ على حلف شمال الأطلسي “ناتو” قويا موحدا هما من أهم مصالح أوروبا والولايات المتحدة.

وتعليقا على وصف ترامب للرئيس الأوكراني بـ”الدكتاتور” لعدم إجراء انتخابات، قال هيلي إن زيلينسكي زعيم مخلص لبلاده، وإنه شهد شخصيا هذا الإخلاص.

وأضاف: “إنه الزعيم المنتخب لأوكرانيا وفعل ما فعله ونستون تشرشل في بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، علق الانتخابات بينما كنا في حرب”.

وشهدت الأيام الأخيرة توترا بين زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث انتقد الرئيس الأوكراني، الثلاثاء، المحادثات بين واشنطن وموسكو. ورد ترامب، الأربعاء، بالقول إن “زيلينسكي دكتاتور لم يجر انتخابات، ومن الأفضل أن يتحرك بسرعة وإلا سيخسر بلده”.

(الأناضول)