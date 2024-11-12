بعد أحداث أمستردام.. نقل مباراة بشيكطاش التركي ونادٍ إسرائيلي إلى ملعب محايد 

لندن: قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس الإثنين، إن مباراة الدوري الأوروبي بين نادي بشيكطاش التركي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي المقررة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي ستقام على أرض محايدة في المجر.

وكان من المقرر إقامة المباراة على ملعب بشيكطاش في إسطنبول، لكن الحكومة التركية قررت في وقت سابق عدم استضافتها لتقام الآن على ملعب ناجردي في دبرتسن.

وستقام المباراة بدون جماهير بقرار من السلطات المحلية المجرية.

وأصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص خلال أعمال شغب شارك فيها مشجعو فريق مكابي الإسرائيلي الذي خسر 5-صفر أمام أياكس في أمستردام بالدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وأكد بشيكطاش أن المجر هي الدولة الوحيدة التي وافقت على استضافة المباراة.

(رويترز)