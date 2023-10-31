بعد أحداث محج قلعة.. رمضان قديروف: “3 رصاصات في الهواء والرابعة في الجبين”

“القدس العربي”: أصدر رئيس جمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسي رمضان قديروف أمرا لقوات الأمن يقضي بإطلاق “3 رصاصات في الهواء والرابعة في الجبين”، وذلك في معرض حديثه عن “أعمال الشغب في الجمهورية أو ضد من ينظمون تظاهرات غير مرخصة”.

وبحسب وكالة نوفوستي الروسية، وجه قديروف أجهزة الأمن باعتقال “المحرضين على أعمال الشغب” مباشرة، مهددا: “إذا لم يرتدع المشاغبون من الطلقات التحذيرية الثلاث في الهواء، فيجب أن تكون الرصاصة الرابعة في جبينهم”.

وتابع قديروف: “لو خرج شخص واحد لإثارة الشغب أو قام بحملات غير مرخصة، اعتقلوه وألقوا به في السجن. أو أطلقوا الرصاصة الرابعة على جبهته… لن يخرجوا بعد ذلك، وهذه تعليماتي”، وذلك في معرض حديثه لممثلي وزارة الداخلية والحرس الوطني الروسي في الجمهورية.

وجاء ذلك بعد أن اقتحم عشرات المحتجين الغاضبين مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في منطقة القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة تقل ركابا إسرائيليين.

وتعهد رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف بمعاقبة المسؤولين عن الحادثة.

واقتحم المحتجون مبنى الركاب بينما كان بعضهم يلوح بأعلام فلسطين أو يهتف “الله أكبر”، ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة أزفستيا الروسية وقناة “ار تي” وتمّ تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعيد ذلك، أعلنت وكالة الطيران الروسية “روسافياتسيا” إغلاق المطار أمام الملاحة الجوية، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت إلى المكان.

وأعلنت السلطات المحلية على تلغرام “أن الوضع تحت السيطرة”.