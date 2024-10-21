بعد أزمة المنشور.. كيف سيغلق الركراكي ملف زياش؟

لندن ـ “القدس العربي”:

على النقيض من الشائعات التي كانت تشكك في عودة الميغا ستار حكيم زياش إلى صفوف منتخب المغرب في المرحلة القادمة.. أفادت مصادر صحافية بأن المدير الفني للمنتخب وليد الركراكي، لم ولن يغلق باب أسود أطلس في وجه القائد، منتظرا الوقت المناسب لإغلاق هذا الملف الشائك، لا سيما بعد تجدد الجدل والقيل والقال حول مستقبل صاحب الـ31 عاما مع منتخب بلاده.

وكان نجم نادي غالطة سراي التركي، قد تصدر عناوين الصحف والمواقع العربية الشهر الماضي، بعد ما عبَّر عن غضبه واستهجانه من المذابح التي يرتكبها جيش الاحتلال في حق الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “انستغرام”، جاء نصه على النحو الأتي “لتكن الأمور واضحة، تبا لإسرائيل وكل دولة تدعم هذا الأمر، ومن بينها حكومة بلدي التي تدعم حرب الإبادة الجماعية، عار عليكم، هذا يكفي الآن”، قبل أن يقوم بعدها بساعات قليلة بحذف الجزء الخاص ببلده.

ومنذ تلك اللحظة، تتسابق وسائل الإعلام في تحديث الأنباء والتقارير حول مستقبله الدولي، ما بين مصادر كانت وما زالت تزعم أن علاقته بالمنتخب قد انتهت بلا رجعة، خاصة بعد تصرفه الذي أثار جدلا على نطاق واسع في الأيام القليلة الماضية، بحذف صوره مع الأسود من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، قبل المباراة الثانية ضد أفريقيا الوسطى، التي انتهت بفوز الأسود برباعية نظيفة لحساب الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، ومصادر أخرى تؤكد أن دوره مع المنتخب لم ينته بعد.

وفي آخر تحديث لهذا الملف، نقلت منصة “لو 360 سبورت” عن مصادر محلية، أن مدرب المنتخب سوف يطير إلى تركيا ضمن جولته الجديدة في أوروبا الأسبوع المقبل، وذلك بهدف لقاء نجم تشيلسي سابقا، بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول غيابه عن مباراتي أفريقيا الوسطى بداعي الإصابة، ثم ما فعله بحذف صوره بقميص المنتخب من حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تم تفسيره بالتلميح إلى رغبته في الاعتزال الدولي، الأمر جعل الركراكي يبادر بتطويق الأزمة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

وأوضح التقرير، أن الفكرة بالنسبة للمدرب تكمن في تقديم بعض التوضيحات لصحاب القدم اليسرى السحرية، وذلك بعد حصوله على الضوء الأخضر من قبل رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، لحل هذه الأزمة وتوضيح الصورة للرأي العام، وبالأخص الشريحة التي ربطت بين استبعاده من معسكر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحذف صوره بقميص المنتخب وبين تدوينته الأخيرة التي لمح فيها إلى اعتزال اللعب لمنتخب المغرب مستقبلا.

في السياق ذاته، نقلت العديد من الصحف والمنصات الرياضية عن مصدر بالجهاز الفني للمنتخب، لم يكشف عن هويته، أن الركراكي يرغب في تجنب المشاكل والتوترات داخل غرفة خلع الملابس في المرحلة القادمة، حتى لا يتأثر المنتخب بشكل سلبي في استعداداته الخاصة للبطولة الأفريقية التي ستحتضنها البلاد نهاية العام المقبل، وبناء عليه قرر السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة زياش، على أن يستكمل جولته الأوروبية بزيارة بعض المحترفين الذين يسابقون الزمن للتعافي من الإصابة، منهم مدافع مانشستر يونايتد نصير مزراوي، ونجم ريال مدريد براهيم دياز، ومدافع ريال سوسييداد نايف أكرد، منها للاطئمان على أوضاعهم، ومنها أيضا معرفة موقفهم من المشاركة في آخر مباراتين في تصفيات الكان أمام الغابون وليسوتو.