بعد أزمة المنشور.. كيف سيغلق الركراكي ملف زياش؟

لندن ـ “القدس العربي”:
على النقيض من الشائعات التي كانت تشكك في عودة الميغا ستار حكيم زياش إلى صفوف منتخب المغرب في المرحلة القادمة.. أفادت مصادر صحافية بأن المدير الفني للمنتخب وليد الركراكي، لم ولن يغلق باب أسود أطلس في وجه القائد، منتظرا الوقت المناسب لإغلاق هذا الملف الشائك، لا سيما بعد تجدد الجدل والقيل والقال حول مستقبل صاحب الـ31 عاما مع منتخب بلاده.
وكان نجم نادي غالطة سراي التركي، قد تصدر عناوين الصحف والمواقع العربية الشهر الماضي، بعد ما عبَّر عن غضبه واستهجانه من المذابح التي يرتكبها جيش الاحتلال في حق الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “انستغرام”، جاء نصه على النحو الأتي “لتكن الأمور واضحة، تبا لإسرائيل وكل دولة تدعم هذا الأمر، ومن بينها حكومة بلدي التي تدعم حرب الإبادة الجماعية، عار عليكم، هذا يكفي الآن”، قبل أن يقوم بعدها بساعات قليلة بحذف الجزء الخاص ببلده.
ومنذ تلك اللحظة، تتسابق وسائل الإعلام في تحديث الأنباء والتقارير حول مستقبله الدولي، ما بين مصادر كانت وما زالت تزعم أن علاقته بالمنتخب قد انتهت بلا رجعة، خاصة بعد تصرفه الذي أثار جدلا على نطاق واسع في الأيام القليلة الماضية، بحذف صوره مع الأسود من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، قبل المباراة الثانية ضد أفريقيا الوسطى، التي انتهت بفوز الأسود برباعية نظيفة لحساب الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، ومصادر أخرى تؤكد أن دوره مع المنتخب لم ينته بعد.
وفي آخر تحديث لهذا الملف، نقلت منصة “لو 360 سبورت” عن مصادر محلية، أن مدرب المنتخب سوف يطير إلى تركيا ضمن جولته الجديدة في أوروبا الأسبوع المقبل، وذلك بهدف لقاء نجم تشيلسي سابقا، بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول غيابه عن مباراتي أفريقيا الوسطى بداعي الإصابة، ثم ما فعله بحذف صوره بقميص المنتخب من حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تم تفسيره بالتلميح إلى رغبته في الاعتزال الدولي، الأمر جعل الركراكي يبادر بتطويق الأزمة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.
وأوضح التقرير، أن الفكرة بالنسبة للمدرب تكمن في تقديم بعض التوضيحات لصحاب القدم اليسرى السحرية، وذلك بعد حصوله على الضوء الأخضر من قبل رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، لحل هذه الأزمة وتوضيح الصورة للرأي العام، وبالأخص الشريحة التي ربطت بين استبعاده من معسكر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحذف صوره بقميص المنتخب وبين تدوينته الأخيرة التي لمح فيها إلى اعتزال اللعب لمنتخب المغرب مستقبلا.
في السياق ذاته، نقلت العديد من الصحف والمنصات الرياضية عن مصدر بالجهاز الفني للمنتخب، لم يكشف عن هويته، أن الركراكي يرغب في تجنب المشاكل والتوترات داخل غرفة خلع الملابس في المرحلة القادمة، حتى لا يتأثر المنتخب بشكل سلبي في استعداداته الخاصة للبطولة الأفريقية التي ستحتضنها البلاد نهاية العام المقبل، وبناء عليه قرر السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة زياش، على أن يستكمل جولته الأوروبية بزيارة بعض المحترفين الذين يسابقون الزمن للتعافي من الإصابة، منهم مدافع مانشستر يونايتد نصير مزراوي، ونجم ريال مدريد براهيم دياز، ومدافع ريال سوسييداد نايف أكرد، منها للاطئمان على أوضاعهم، ومنها أيضا معرفة موقفهم من المشاركة في آخر مباراتين في تصفيات الكان أمام الغابون وليسوتو.
المنتخب الوطني أكبر من أي اسم كان ،وكل اسم عليه احترام خصوصية وسياسة البلد أن أراد الانخراط في أحد مؤسسات أو تجلياته والمنتخب الوطني أحدها
انا كذلك مع الركراكي ومع فوزي لقجع ايضا.. اتمنى ان ارى زياش مع المنتخب..
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هو انسان حساس جدا.. ولذلك اصلا تاثر لمشاهد وحشية دون بعدها مشاعره.
ولا ننتظر منه ان يفهم الخطاب السياسي باحترافية كما احترافيته في كرة القدم..
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لعله تأثر كثيرا بما حصل في وسائل التواصل الاجتماعي..
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و اظن انه فهم اخيرا الغلطة التي وقع فيها.. وراى نفسه لا يستحق حمل قميص المنتخب
لذلك حذف الصورة.. والآن الركراكي سوف يطمئنه ان الوطن غفور رحيم دائما.. وان شاء الله يعود..
تحية للاعب زياش على موقفك الشجاع في وقت تقوم دول التطبيع بإسكات من قال كلمة حق …بالترهيب و الطرد.
غير صحيح..
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هو تعرض طبعا للرأي والرأي الآخر في وسائل التواصل الاجتماعي..
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رسميا هناك اصرار على أن يبقى عميد المنتخب..
ولا أحد عاتبه.. عن أي شيئ.. وها انت ترى الركراكي
سيزوره بموافقة فوزي لقجع لمساعدته معالجة أزمته..
الترهيب ليس من شيم المنتخب المغربي ومسؤوليه…زياش عبر عن رأي اغلب الشعب المغربي…فالنظام المغربي رغم مساوئه فهو لا يمنع شعبه من التظاهر والتعبير عن رأيه يوميا مثل الآخرين..فكيف سيمنع التعبير عن لاعب كرة قدم مشهور؟!!!
زياش لم يطرد وهو مرحب به في منتخب بلاده مادام يستطيع تقديم الإضافة على أرضية الملعب وحتى عندما يقل عطاؤه ويتقدم به العمر فسيضل يحضى بالحب والتقدير من عموم المغاربة لتضحيته بالشهرة والمال والفرص السانحة التي كان سيحضى بها نظير اختياره اللعب مع هولندا كلاعب اوروبي… لان قلبه ينبض بالحب لبلده ولأن دمه احمر كعلم بلاده كما قال ولذلك فمكانته رفيعة في قلوب المغاربة وتزداد رفعة لبره بوالدته ولامتلاكه الشجاعة للتعبير علنا عن تعاطفه مع اهلنا المضطهدين في فلسطين ( وهو ما ينعدم عند المزايدين وقد رأينا عطال يسحب تدوينة مساندة لفلسطين واعتذر عنها وتاب) كما أن المغاربة يتظاهرون بمئات الآلاف بشكل شبه يومي تزامنا مع فلسطين
لولى اعطيتنا امثلة حية عن الترهيب الذي تتحدث عنه.
هل تقصد مثلا ان رئيس جامعة كرة القدم اصدر قرارا بابعاد زياش, وها نحن نرى تنازل الركراكي ,حيث تقرر ان يذهب الى تركيا ليقنع المعني بالامر ان كرامته مصانة كمغربي وكلاعب وان موقفه هو موقف كل المغاربة .
ام تقصد ان رئيس الحكومة السابق بنكيران يقبع في السجن بسبب مواقفه بالرغم من حساسية منصبه السابق والحالي.
ام تقصد ان عشرات الالاف من المغاربة ومنهم المثقف والمسؤول والطالب والنساء والرجال … الخ ,والذين تصدح حناجرهم امام البرلمان.
كن واقعيا اخي الكريم ولا لتشويه الواقع ولا لعكس الامور .
الترهيب هو ما تعرض له الصحفي الجزائري المعارض هشام عبود من اختطاف في اسبانيا بتسخير عصابة دولية.
حكيم زياش لاعب كبير فضل المنتخب المغربي على منتخب هولندا رغم الإغراءات و تدخلات كبار اللاعبين الهولنديين السابقين مثل غيليت و فان باستن. هو حر في التعبير عن رأيه حول حرب الابادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني و في انتقاد الموقف الرسمي للدولة المغربية و هو الانتقاد الذي توجهه أغلبية واسعة من الشعب المغربي و نعاين في المظاهرات التي تنظم في جل المدن المغربية و في الساحة المقابلة للبرلمان بالعاصمة. ليست هنالك أزمة للاعب مع المنتخب و ليس هنالك إقصاء لحكيم صاحب القدم اليسرى السحرية من المنتخب و عدم الاستدعاء في المبارتين الأخيرتين يرجع لمعاناته من إصابة جسدية و بالتالي لعدم الجاهزية. معروف من يسعى لترويج الإشاعات لبث الفتن و القلاقل و الشكوك و على سبيل المثال ما نقرأه في Fennec football التي تنشر باستمرار أكاذيب حول اللاعب زياش و تتحدث عن تحديه للسلطات العليا في البلاد و تتناسى أن اللاعب يحظى بشعبية كبرى لدى الجماهير المغربية التي لن تسمح بإبعاده من المنتخب بسبب مواقفه و آرائه.
على الأقل يحسب لحكيم زياش أنه عبر عن موقف يندد بحرب الابادة الجماعية التي تنهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة بالخصوص و يندد أيضا بسياسة الدولة المغربية و علاقاتها بإسرائيل. موقف إنساني نبيل و شجاع من هذا اللاعب و هو موقف فريد لا نجد له مثيلا لدى باقي اللاعبين العرب المشهورين الذين لم تكن لهم الجرأة و الشجاعة الأدبية للتنديد بإسرائيل و انتقاد حكومات بلدانهم التي تحظر تنظيم المسيرات و المظاهرات المساندة لشعب فلسطين. تحية خاصة لحكيم الذي برهن أنه فعلا حكيم داخل الملاعب و حكيم بمواقفه الإنسانية النبيلة.
زياش أصيب في آخر مباراة لعبها مع المنتخب المغربي..فغاب عن تداريب ومقابلات فريقه غالاطا ساراي…ولم يلعب إلا قبل البارحة لمدة محدودة…فكيف يعقل أن يستدعي المدرب الوطني لاعبا مصابا لايلعب في فريقه من أجل المجاملة أو نفي الإشاعة فقط..رغم أنه يستند حالياً إلى قاعدة احترافية تتجاوز خمسين لاعبا في البطولات الأوروبية..خاصة وأن سبب عدم فوز المنتخب المغربي بكأس إفريقيا الأخيرة رغم تصدره للمرتبة الأولى في مجموعته..راجع إلى استدعاء لاعبين مصابين…ومنهم مزراوي وسايس واملاح وزياش الذي تكررت اصابته في مباراة زامبيا بعد تسجيله لهدف الفوز…؛ وزياش لازال عميدا للفريق المغربي..ولاعبا له مكانته رغم التنافسية الشديدة من قامات كروية كبرى..مثل إبراهيم دياز..واخوماش..وامين عدلي…والمغرب الذي سمح باكبر عدد من المظاهرات المؤيدة لغزة في العالم.. وبإقامة صلاة الغائب على شهداء غزة ولبنان ومنهم إسماعيل هنية والسنوار..ورفع صور حسن نصر الله..لن يهمش لاعبا معروفا بروحه الوطنية من أجل تغريدة..علما بأن المنتخب المغربي رفع راية فلسطين في مونديال قطر رغم أنف الفيفا…
ادا دهب زياش فهناك إبراهيم دياز احسن منه بكتير في نفس مركزه.
حينما تمس مؤسسة كبيرة في نظام الدولة فأنت مطرود