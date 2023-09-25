بعد أسبوعين من كارثة العاصفة: ملف السدود يحرِّك دعاوى جنائية ضد 16مسؤولاً ليبياً

طرابلس – «القدس العربي»: أعلن مكتب النائب العام الليبي عن تحريكه لدعوى جنائية في مواجهة 16 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد، في إطار التحقيقات في حادثة انهيار سدي درنة.

وذكر أن النيابة العامة أمرت بسجن عميد بلدية درنة ورئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق ومسؤولين آخرين متهمين في الحادثة.

وحسب مكتب النائب العام، فإن النيابة سجنت رئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية.

ووجهت النيابة العامة للمسؤولين المسجونين تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية، وإسهام أخطائهم في وقوع الكارثة وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسببهم في خسائر اقتصادية للبلاد.

كما وجهت إلى عميد بلدية درنة تهم إساءة استعمال السلطة وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها، مشيرة أنه لم يستحضر ما يدفع عنه هذه التهم.

وأضاف مكتب النائب العام أن النيابة مضت في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها.

وذكر أن مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال سنة 2014 تعمدوا اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة شركة “أرسيل” التركية للإنشاءات المتعاقد معها لصيانة السدين، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصلتها مع أعمالها المنجزة، وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولدة عن العقد.

وتمتد جذور الاتهامات حول سدود مدينة درنة إلى عهد القذافي وإلى المسؤولين في الحكومات السابقة، حيث قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن وزارة الموارد المائية المكلفة بصيانة سدود درنة أصيبت بالشلل جراء خلاف بين رئيسها ونائبه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين محليين في ليبيا أن نائب الوزير وهو زعيم مجموعة مسلحة، نشر رجالاً مسلحين لمنع الوزير من الوصول إلى مكتبه، موضحة أن الأخير رد عليه بطلب المصرف المركزي بتجميد الحسابات المستخدمة عادة لمشاريع المياه.

واعتبرت أنه كانت هناك فرصة قصيرة لصيانة السدود في ليبيا، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد محاولة خليفة حفتر الفاشلة للاستيلاء على طرابلس.

وأضافت الصحيفة أنه لم يحدث شيء في ملف صيانة السدود، وأنه حتى لو كانت الأموال متوفرة، فليس من المؤكد أن أياً منها كان سيتم توجيهها لإصلاح السدود.

وتابعت أنها اطلعت على نسخة من الموازنة العامة الحكومية لعام 2022، وأنه لم يظهر تخصيص أي أموال في بند المشاريع التنموية لوزارة الموارد المائية.

وأضافت الصحيفة أنها قامت بمراجعة الوثائق الرسمية بما فيها تقارير من ديوان المحاسبة، وأنها أجرت لقاءات صحافية مع مسؤولين محليين ومهندسين مسؤولين عن صيانة السدود، قائلة إن النتيجة هي وجود سلسلة من سوء الإدارة تمتد من نظام القذافي حتى الوقت الحاضر.

وتحدثت عن عام 2003 أي 20 عاماً مضت، حيث تواصلت الهيئة العامة للموارد المائية حينها مع مهندس السدود المقيم في سويسرا ميغيل ستوكي، وطلبت منه المشورة بشأن سدي درنة.

وقالت الصحيفة إن ميغيل والذي يترأس شركة استشارات هندسية اسمها “ستوكي”، أوصى بتعزيز السدين الحاليين، وبناء سد ثالث وتسريح السدود لتجنب الفيضانات.

وتابعت الصحيفة أن الحكومة الليبية كانت بطيئة في تنفيذ مقترحات ستوكي، وأن العمل بشأن السد توقف مراراً وتكراراً.

وذكرت أن سيف الإسلام القذافي أوقف المدفوعات لمشاريع البنية التحتية الكبرى وسط صراع على السلطة بين أبناء القذافي والحكومة الليبية في ذلك الوقت.

ميدانياً، أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة التابعة للبرلمان محمد الجارح بارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات إلى 3 آلاف و868 حالة وفاة.

وخلال مؤتمر صحافي ذكر الجارح أن هذه الأرقام مسجلة رسمياً لديها، مرجحاً ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل كبير جداً، بحسب قوله.

وأشار إلى انتشال 23 جثماناً يوم الأحد بمدينة درنة، مؤكداً أن 8 فرق إنقاذ دولية لا تزال تعمل على البحث والانتشال في درنة.

وتابع الجارح أن الفرق المتواجدة حالياً تعود إلى مصر وتركيا والجزائر والإمارات وفرنسا وإيطاليا وروسيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن 16 بلدية في المنطقة الشرقية تضررت جراء الفيضانات، وأن 22 مدرسة متضررة بشكل كلي، وأن 43 مدرسة متضررة بشكل جزئي.

وشدد الجارح أن المستشفيات الميدانية مستمرة في استقبال الحالات، وأن لجنة الدعم والعلاج النفسي مستمرة أيضاً في عملية تنظيم خططها في درنة والمناطق الأخرى.

وفي بيان صحافي، قال الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بأن حوالي 70 طائرة إغاثية من 24 دولة ونحو 8 سفن وصلت إلى ليبيا منذ إعلان مناطق الجبل الأخضر مناطق منكوبة.

وتتواصل أعمال توسيع الطرق وهدم المنازل المنهارة وسط مدينة درنة الليبية بعد الدمار الذي ‏ألحقه إعصار “دانيال” المدمر.‏

كما انتشلت فرق الإنقاذ مزيداً من الجثث من مناطق بحرية مختلفة في درنة، ليقترب عدد المتوفين المسجلين من نحو 4 آلاف شخص، وسط نزاع داخلي حول الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية.

وبينما تستمر جهود البحث عن الجثث بحراً وفي اليابسة، تواجه السلطات الليبية صعوبات في تحديد هويات الموتى، خاصة مع مرور الوقت ونقص المعدات والوسائل.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، قال إن “عدم وجود إدارة موحدة للأزمة يعيق عمل المساعدات الدولية” لمواجهة آثار الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد في 10 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقال المنفي إن “الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين”.

وأضاف في منشور آخر: “السلطات المنتخبة وفق دستور دائم هي من تملك التصرف في الأموال الليبية المجمدة”.

وتسببت السيول التي ضربت شرق ليبيا في قتل وفقدان الآلاف، وتدمير البنية التحتية، خاصة في مدينة درنة التي لا تزال معزولة بسبب الدمار الذي لحق بالطرقات الموصلة إليها بشكل يجعل من الصعب وصول فرق الإنقاذ والإمدادات الإنسانية، كما انقطعت الاتصالات بشكل كلي عن المدينة فضلاً عن الكهرباء في وقت سابق .