بعد أشهر من الصمت.. عمل جديد لبانكسي على شكل منارة يظهر في مرسيليا الفرنسية

مرسيليا: بعد أشهر من الصمت، عاد بانكسي ليثير ضجة حول اسمه، إذ ظهر، الجمعة، عملٌ من تصميم فنان الشارع الغامض والمتكتّم للغاية، على شكل منارة على أحد جدران شارع هادئ بمدينة مرسيليا الساحلية في جنوب فرنسا.

وأشار صحافي في وكالة فرانس برس إلى أن هذا العمل يُمثّل منارة قاتمة ينبعث منها ضوء أبيض، في ما يشبه تلاعبًا بصريًا بظل عمود في الشارع. وتُغطي عبارة غامضة العمل الفني مفادها: “I want to be what you saw in me” (“أريد أن أكون ما رأيتموه فيّ”).

كشف الفنان نفسه، الذي لا تزال هويته غامضة، على حسابه على إنستغرام عن صورة لعمله من دون تعليق.

مع أن بانكسي يرسم أيضًا لوحات ومنحوتات، إلا أنه معروف في المقام الأول باستنسلاته (Stencil) اللافتة التي ينثرها في الشوارع حول العالم، ويثير بفضلها حماسة كبيرة لدى العامة.

معان متعددة

قال إستيبان رولدان، وهو حِرَفي مقيم في مرسيليا يبلغ 42 عامًا، سافر لرؤية العمل الفني في شارع صغير قرب شاطئ كاتالان غير البعيد من وسط المدينة: “من المثير للاهتمام أن بانكسي اختار مدينة مثل مرسيليا، تزخر بالفن والأجانب والحياة”.

وأوضحت سوزان ماكاليستر، وهي مُعلّمة هندسة تبلغ 60 عامًا: “إنه لأمر مدهش ومثير للاهتمام للغاية. كان من الجميل إجراء عملية بحث بسيطة لاكتشاف المكان الذي أقام العمل فيه. أنا سعيدة لأنني وجدته”.



وأضافت البريطانية المقيمة في مرسيليا، في إشارة إلى صورة المنارة التي قد ترمز إلى هذه المدينة الساحلية في جنوب فرنسا: “قد تحمل اللوحة معاني متعددة: يعتمد تفسيرها على معتقداتك ورؤيتك للأشياء، ولكن يمكن ربطها بصورة مرسيليا”.

حققت أعمال بانكسي عشرات ملايين الدولارات، ما جعله أحد أشهر الفنانين المعاصرين في العالم.

وغالبًا ما تنقل رسائل قوية واستفزازية حول مواضيع مثل الحرب، والرأسمالية، والرقابة الاجتماعية، وحقوق الإنسان.

(أ ف ب)