بعد أنباء عن إدانتها في قضية احتيال.. استقالة وزيرة النقل البريطانية في ضربة جديدة لحكومة ستارمر

لندن: استقالت وزيرة النقل البريطانية لويز هاي، بعد أنباء عن إدانتها في قضية احتيال سابقة تتعلق بهاتف محمول خاص بالعمل، ما يوجّه ضربة أخرى لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر الجديدة.

وقالت هاي، في استقالتها التي نشرها مكتب ستارمر، اليوم الجمعة، إنها تتنحّى لأن هذه القضية “ستشتّتها قطعاً عن تنفيذ عمل هذه الحكومة والسياسات الملتزمين بها”.

