بعد أن احتله جيش الاحتلال.. إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء

خانيونس: أكد مدير المستشفيات في قطاع غزة، محمد زقوت، الأحد، إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء بقطاع غزة، والذي كان الجيش الإسرائيلي وجّه إنذارا بإخلائه السبت.

وقال زقوت: “تم إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء وعددهم 31 طفلا ومعهم ثلاثة أطباء وممرضين”، مضيفا: “تجري الترتيبات لنقل الأطفال إلى مصر” عبر معبر رفح الحدودي.

من جهتها، أكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر نقل الأطفال بتنسيق من “منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.

وأضافت: “جرى نقلهم بمركبات إسعاف الهلال الأحمر إلى الجنوب تمهيدا لنقلهم إلى مستشفى الإمارات في رفح” على الجانب الفلسطيني من الحدود.

والسبت خرج مئات الأشخاص من مستشفى الشفاء بأمر من الجيش الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن 120 جريحا والأطفال الخدج لا يزالون فيه. وأكد الطبيب أحمد المخللاتي عبر منصة “إكس” أنه بقي في المستشفى مع خمسة أطباء و120 مريضا.

وتحاصر إسرائيل منذ عدة أيام المستشفى الأكبر في قطاع غزة، وشوهدت دبابات وناقلات جند وغيرها من الآليات المدرعة في محيطه المستشفى بينما حلقت فوق المنطقة طائرات مسيّرة.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى الشفاء أصبح “منطقة موت” ويجب إخلاؤه.

وأعلنت أنها قادت بعثة تقييم إلى مستشفى الشفاء في غرب مدينة غزة استمرت لمدة ساعة. وقالت البعثة إن 25 عاملا صحيا و291 مريضا بينهم 32 طفلا في حالة حرجة وجميعهم بقوا في المستشفى.

وبحسب المنظمة العالمية، فإن المرضى العالقين في المستشفى يعانون من كسور معقدة وبتر أطراف وحروق، ومن بينهم 29 يعانون من إصابات خطيرة في العمود الفقري ولا يستطيعون السفر دون دعم طبي.

(أ ف ب)