بعد أن رددت “حبا في إسرائيل”.. فتاة مصرية تنتحر من أعلى فندق في القاهرة- (فيديو)

القاهرة- “القدس العربي”:

أثار إقدام فتاة مصرية على الانتحار بالقفز من أعلى أحد فنادق القاهرة جدلا واسعا، خاصة بعدما رددت قبل انتحارها عددا من الكلمات باللغة الإنكليزية، بينها أنها تحب إسرائيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ظهرت خلاله الفتاة في البداية وهي تمسك بحبل وتحدث أشخاص حاولوا مساعدتها ومنعها من الانتحار.

مقطع متداول مؤلم

حالة انتحار صباح اليوم من فندق فيرمونت على النيل بمصر وكانت تردد كلمات :

for the love of Israel pic.twitter.com/Hz7ZmB19DM

