بعد أن رددت “حبا في إسرائيل”.. فتاة مصرية تنتحر من أعلى فندق في القاهرة- (فيديو)

القاهرة- “القدس العربي”:

أثار إقدام فتاة مصرية على الانتحار بالقفز من أعلى أحد فنادق القاهرة جدلا واسعا، خاصة بعدما رددت قبل انتحارها عددا من الكلمات باللغة الإنكليزية، بينها أنها تحب إسرائيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ظهرت خلاله الفتاة في البداية وهي تمسك بحبل وتحدث أشخاص حاولوا مساعدتها ومنعها من الانتحار.

مقطع متداول مؤلم حالة انتحار صباح اليوم من فندق فيرمونت على النيل بمصر وكانت تردد كلمات :

for the love of Israel pic.twitter.com/Hz7ZmB19DM — ترند | الأكثر تداولا (@Trend_Mix1) January 13, 2024

وقالت مصادر لـ”القدس العربي”، إن أجهزة التحقيق مازالت تبحث الواقعة، للوقوف على أنها واقعة انتحار، أو محاولة لتصوير مغامرة انتهت بسقوطها من الدور الثالث والعشرين من الفندق الواقع على ضفاف نهر النيل.

وقال والد الفتاة في التحقيقات، إن ابنته مطلقة منذ فترة قريبة وخضعت للعلاج النفسي في إحدى المستشفيات.

وأضاف: ابنتي كانت مصابة باضطراب دفعها إلى الانتحار بسبب أزمة نفسية أصابته، فهي انفصلت عن زوجها خلال الأشهر الأخيرة مما أصابها بأزمة نفسية، وتم إيداعها مستشفى الصحة النفسية في العباسية نظرًا لتشخيصها بالانفصام في الشخصية.