بعد أيام من تداول الخبر على مواقع التواصل.. تنصيب قائد جديد للدرك الجزائري- (بيان)

“القدس العربي”: أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت 19 أبريل 2025، على مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد سيد أحمد بورمانة قائداً للدرك الوطني بالنيابة، خلفاً للواء يحيى علي والحاج، وذلك باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقاً للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 أبريل 2025.

وجرت مراسم التنصيب بمقر قيادة الدرك الوطني، حيث وقف الفريق أول وقفة ترحم على روح الشهيد العربي بن مهيدي، ووضع إكليلاً من الزهور أمام المعلم التذكاري تخليداً لذكراه.

وأعلن الفريق أول شنقريحة التنصيب الرسمي للعميد بورمانة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأوامر وتنفيذ التعليمات بما يخدم مصلحة الخدمة والوطن، وتخليداً لتضحيات الشهداء وقيم الثورة الجزائرية.

وعقب المراسم، التقى الفريق أول بإطارات ومستخدمي الدرك الوطني، مؤكداً في كلمة توجيهية أن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب إخلاصاً وجهداً متواصلاً. كما أشار إلى أن الجزائر لا تزال مستهدفة من قبل أعدائها بسبب تمسكها بقيمها الوطنية والثورية، داعياً إلى الاستمرار في تعزيز قوة الجيش وقدرته الرادعة.