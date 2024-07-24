بعد أيام من غارات إسرائيلية.. حريق جديد في ميناء الحديدة اليمني- (فيديو)

اليمن: اندلع حريق جديد، الأربعاء، في أحد خزانات الوقود بميناء محافظة الحُديدة غربي اليمن، بعد 4 أيام من غارات إسرائيلية استهدفته وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ونقل مكتب إعلام محافظة الحديدة عن المحافظ المعيّن من جماعة الحوثي، محمد عياش قحيم، قوله إن “مواد نفطية اشتعلت في أحد خزانات الوقود التي تم إطفاءها في وقت سابق نتيجة حرارة الخزانات الأخرى”.

وأوضح قحيم أن “الحادثة أدت إلى اشتعال الحريق في الخزان مجددا ويتم إخماده”، دون مزيد من التفاصيل.

وفجر الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام محلية في اليمن، أن “انفجارًا ضخمًا سُمع دويّه في مدينة الحديدة، إثر وصول النيران المشتعلة إلى أحد خزانات الوقود في المنشآت النفطية بالميناء” بعد 4 أيام من الغارات الإسرائيلية.

🚨 عاجل | مصادرنا تؤكد انفجار خزان اخر للنفط الان في منشئات النفط بـ #الحديدة بعد محاصرة الحرائق بشكل كبير في الميناء

و قرب انطفاءها مصادرنا: انفجار أحد خزانات الوقود داخل ميناء #الحديدة غربي #اليمن الدفاع المدني يقوم حالياً بمحاولة اخماد الحريق مصادرنا موثوقه 🇾🇪 pic.twitter.com/95B8scx7C1 — ابو احمد الهمداني 🇾🇪 (@AlmasoodAlahmed) July 23, 2024

والثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي، اكتمال إخماد حرائق خزانات محطات الكهرباء في محافظة الحديدة، والتي أعقبت الغارات الإسرائيلية.

والسبت الماضي، شنّت مقاتلات إسرائيلية غارات على ميناء الحديدة وخزانات الوقود ومحطة الكهرباء فيه؛ ما أسفر عن 9 قتلى وأكثر من 80 جريحا.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الغارات ردّا على هجوم بطائرة مسيّرة شنه الحوثيون على مدينة تل أبيب فجر الجمعة؛ فقتل إسرائيليا وأصاب 10 آخرين.

و”تضامنا مع غزة” يستهدف الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

وردا على مهاجمة الحوثيين سفن شحن، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للجماعة” في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)