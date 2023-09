بعد إتمام مهمته بنجاح.. الهند تضع مسبار القمر في وضع “السكون”- (فيديو)

نيودلهي: أعلنت وكالة الفضاء الهندية إيقاف مسبارها القمري، وهو أول مركبة تصل إلى القطب الجنوبي للقمر، بعد إتمام مهمته التي أجرى خلالها تجارب على مدار أسبوعين.

وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية في منشور على منصة إكس، المعروفة سابقا بتويتر، في وقت متأخر من مساء السبت إن المسبار براجيان التابع للمركبة الفضائية تشاندرايان-3 “تم ضبطه على وضع السكون” لكن بطارياته مشحونة وجهاز الاستقبال به قيد التشغيل.

وأضافت “نأمل في إيقاظه بنجاح لأداء مجموعة أخرى من المهام!. وإلا فإنه سيبقى هناك إلى الأبد كسفير للهند على القمر”.

وبهبوط مركبتها على القمر، انضمت الهند إلى نجاحات الولايات المتحدة والصين والاتحاد السوفيتي السابق. ولكنها سبقت تلك الدول في الوصول إلى القطب الجنوبي الوعر بعد وقت قصير من تحطم مركبة الفضاء الروسية لونا-25 في محاولة مماثلة.

وأثار الهبوط السلس للمركبة تشاندرايان-3، بعد محاولة فاشلة في عام 2019، ابتهاجا واسع النطاق في الدولة الأكثر سكانا في العالم. وأشادت وسائل الإعلام بالهبوط ووصفته بأنه أعظم إنجاز علمي للهند.

وقالت منظمة أبحاث الفضاء إن المسبار براجيان سار أكثر من 100 متر وتأكد من وجود الكبريت والحديد والأكسجين وعناصر أخرى على القمر.

وتأمل الهند الآن في نجاح مسبار أطلقته السبت لدراسة الشمس ومراقبة الرياح الشمسية التي يمكن أن تسبب اضطرابات على الأرض، تظهر عادة في صورة الشفق القطبي.

وقالت منظمة أبحاث الفضاء الأحد إن “القمر الصناعي في حالة جيدة” وهو في مدار حول الأرض بينما يستعد لرحلته التي سيقطع خلالها 1.5 مليون كيلومتر.

(رويترز)

