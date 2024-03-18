بعد إجراء الانتخابات الروسية.. وزير الدفاع البريطاني يصف بوتين بـ”ستالين العصر الحديث”

لندن: اتهم وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتصرف مثل “ستالين العصر الحديث”، وذلك بعد أن شهدت الانتخابات الروسية إحكام بوتين لقبضته على السلطة، بعد قمعه لأي معارضة حقيقية.

ونقلت وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية، الاثنين، عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون القول، إن الانتخابات الروسية ليست “حرة أو نزيهة”، وذلك بعد أن أظهرت النتائج الأولية الأحد فوز بوتين بنحو 88% من الأصوات.

ومن المتوقع أن تمثل النتيجة، التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية الروسية، رقما قياسيا بالنسبة لبوتين، حيث ستؤدي إلى تمديد حكمه الذي استمر لنحو ربع قرن، لفترة ولاية أخرى مدتها ستة أعوام.

وكان بوتين، الذي أشاد بفوزه ووصفه بأنه مؤشر على “الثقة” و”الأمل” فيه، يتنافس في الانتخابات أمام ثلاثة مرشحين فقط لم ينتقدوا حكمه ولا غزوه لأوكرانيا.

وكان قد تم القضاء على جميع المنافسين الفعليين قبل إجراء الانتخابات.

وكان معارض الكرملين اللاذع أليكسي نافالني، توفي في 16 شباط/ فبراير الماضي بمعسكر اعتقال في منطقة يامال، على بعد 1900 كيلومتر شمال شرقي موسكو، عن عمر ناهز 47 عاما. أما المنتقدين الآخرين فإما في السجن أو في المنفى.

ومن ناحية أخرى، كانت المراقبة المستقلة للانتخابات محدودة للغاية، حيث لم تتم دعوة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للإشراف على الانتخابات التي استمرت ثلاثة أيام.

وكتب شابس في صحيفة “ذا تليغراف”: “بالطبع لن يذهب (بوتين) إلى أي مكان بعد سرقة ما يسمى بانتخابات يوم الأحد، حيث يتم سجن المعارضين السياسيين أو قتلهم”.

وقال: “من المثير للصدمة أنه في نهاية فترة ولايته المقبلة… سيكون قد أمضى في السلطة نفس المدة التي قضاها الدكتاتور جوزيف ستالين”، مضيفا: “بوتين يتصرف مثل ستالين في العصر الحديث”.

وكانت عملية التصويت على ولاية خامسة لبوتين في المنصب، شهدت احتجاجات متعددة.

ومن المقرر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات في وقت لاحق مساء اليوم الأحد.

(د ب أ)