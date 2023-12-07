بعد إسلامه.. كاهن أمريكي ينشر تعاليم جلال الدين الرومي

قونية: بدأ الكاهن الكاثوليكي الأمريكي السابق، البروفيسور كريغ فيكتور فينتر، إلقاء دروس لطلابه من 7 قارات حول تعاليم جلال الدين الرومي، بعدما اعتنق الإسلام.

ويقول فينتر إنه ولد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1955 وذهب إلى مدرسة كاثوليكية وخدم لمدة 10 سنوات بعد أن أصبح كاهنًا، ومن ثم التقى بـ”أسين جلبي بايرو”، حفيدة جلال الدين الرومي من الجيل الثاني والعشرين، في عام 2004.

وأضاف فنتر الذي شاهد احتفالات “شب عروس” في ولاية قونية التركية، حيث زارها في 2005 بدعوة من بايرو، أنه أعجب بشدة بطقوس التسامح المولوية، والجو الروحي في الاحتفالات والقصص التي رويت، ومن ثم اعتنق الإسلام عام 2006.

وأشار فنتر إلى أنه استقر في قونية عام 2021 ليكون أقرب إلى جلال الدين الرومي، ولتجربة المولوية بشكل أفضل، حيث تلقى دروسًا من الشيخ المولوي “نادر كارنيبويوك”.

وقرر فنتر نشر تعاليم جلال الدين الرومي، الذي غير حياته، إلى جمهور أوسع.

ولفت فنتر إلى أنه يقدم دروسًا في المثنوي من تراث الرومي عبر الإنترنت لـ40 طالبًا لديهم معتقدات مختلفة من عشرات البلدان، من كندا إلى الصين، ومن أستراليا إلى المكسيك.

وقال فنتر، الذي غير اسمه إلى إسماعيل إنه يحب تركيا وقونية وحضرة الرومي كثيراً، ويعمل في مؤسسة مولانا الدولية منذ عامين ونصف العام.

وذكر فينتر أنه التقى بأشخاص أتوا إلى المؤسسة من جميع أنحاء العالم وعملوا كمترجم لهم، مبينا أنه بدأ بإعطاء دروس المثنوي باللغة الإنكليزية منذ عام ونصف العام.

وأوضح: “بدأت التدريس على تطبيق زوم بعمل ترجمة جديدة باللغة الإنكليزية من نسخة مثنوي في قونية.

وأضاف: “يشارك أشخاص في دروسي من العديد من البلدان مثل الصين وباكستان والأرجنتين ومصر وروسيا والمكسيك وإنجلترا وأيرلندا وإيران وأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا”.

وتابع: “لدي حاليًا 40 طالبًا نشطًا، إنه شيء جميل، هناك مسيحيون ومسلمون، ويهود، أناس مثيرون للاهتمام للغاية”.

(الأناضول)