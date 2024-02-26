بعد إشارة غير لائقة وهتاف لـ”ميسي”.. رونالدو يواجه عقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد السعودي

الرياض: كشفت وسائل إعلام سعودية، الاثنين، عن اتجاه لجنة الانضباط بالدوري السعودي إلى إيقاف كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، عقوبة له على إشارات مسيئة قام بها عقب مباراة جمعت فريقه بفريق “الشباب” في دوري “روشن” للمحترفين.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن لجنة الانضباط تتجه لإيقاف البرتغالي ‎كريستيانو رونالدو، قائد ‎النصر، لمباراتين وغرامة مالية بسبب سلوك غير رياضي.

و انتشرت مقاطع فيديو عبر شبكة الإنترنت للاعب البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما وهو يقوم بإشارة غير لائقة أثناء الاحتفال بفوز فريقه على الشباب بنتيجة 3/2 مساء الأحد في الدوري السعودي.

وقبلها وضع رونالدو يده على أذنه لفترة وجيزة أثناء الهتاف باسم غريمه التقليدي “ميسي” في المدرجات.

وأكدت تقارير إعلامية أن هذه الإشارة غير اللائقة لم تعرض في البث التلفزيوني، لكن مقاطع الفيديو انتشرت عبر شبكة الإنترنت وأثارت ردود فعل غاضبة للغاية.

وأفادت تقارير بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد فتح تحقيق في هذه الواقعة.

وكان كريستيانو رونالدو سجل هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد الشباب، علما بأنه يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي بـ22 هدفا.

ويحتل فريق النصر وصافة الترتيب متخلفا بفارق أربع نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

(وكالات)